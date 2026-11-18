Марияна Велева е от хората, които имат съществен принос за добрия облик на вестника. Тя е сред последните и отговорни стъпки по пътя на всеки текст към страниците му - проверява, поправя и се грижи думите да стигнат до читателите в най-добрата си форма. Познава тънкостите на българския език и знае колко е необходимо всяко изречение да бъде точно, ясно и грамотно написано. С присъщата си деликатност и спокойствие Марияна умее да намира правилния тон дори когато около нея кипи напрегнатата редакционна работа.

Честито и наздраве!