Антоанета Стефанова е от хората, които знаят как да разкажат една история и без думи. В дизайнерския екип на вестника Тони се грижи всяка страница да има свой характер, а идеите превръщат графичното оформление в нещо повече от подредени текстове и снимки. Тя умее да намира нестандартни решения и да придава индивидуалност дори на най-малките елементи. Извън редакцията Тони обича да сменя динамиката на работния ден с дълги планински преходи, където намира време за нови гледки, приключения и презареждане.

Честит празник, Тони!