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Едно шоколадче струва почти 5 паунда

Меган Маркъл представи празничен календар на своя бранд As Ever, който съдържа 24 ръчно изработени шоколадови бонбона. Луксозната опаковка обаче не успя да убеди всички, че цената от близо 5 паунда за едно лакомство е оправдана, съобщава "Дейли мейл".

Самата Меган определя продукта като „магическо празнично преживяване", но цената му предизвика иронични коментари. Календарът струва внушителните 112 паунда и съдържа 24 шоколадови бонбона, което означава, че всяко лакомство излиза малко под 5 паунда.

Луксозната кутия е в тъмносин цвят, с магнитно затваряне и 24 отделения. Всяко шоколадче е номерирано със златист надпис, изписан с характерния почерк на херцогинята.

От As Ever уточняват, че сладките изделия са ръчно изработени в партньорство с луксозната сладкарска компания Compartés от Лос Анджелис.

Според описанието цитрусовите и горските плодови вкусове са „вдъхновени от градината ни в Монтесито". Именно формулировката „нашата градина" предизвика допълнителни коментари, тъй като създава асоциация с общия дом на Меган и принц Хари в Калифорния.

Крал Чарлз III също има собствена серия шоколадови изделия – сред тях са тъмни шоколади с мента, вдъхновени от растенията, отглеждани в градината на имението му.Разликата обаче е в цената и предназначението на приходите. Пакет от 70 грама от шоколадите на Чарлз струва 7,95 паунда, като печалбата от продажбите отива за благотворителната организация The King's Foundation.

Допълнително внимание привлича и самият дизайн на адвент календара. Върху кутията е изобразен домът на Меган и Хари в Монтесито, който разполага с девет спални и 16 бани.

Имотът се намира в затворен жилищен комплекс с високо ниво на охрана и засилени мерки за сигурност. Изданието уточнява, че изображението върху календара не представлява покана за посещение и не дава достъп до частния дом на семейството.

Новият адвент календар е поредният опит на Меган Маркъл да развива лайфстайл бранда си As Ever, който предлага продукти, свързани с храната, дома и празничния начин на живот. Този път обаче вниманието се оказа насочено не толкова към коледното настроение, колкото към цената на 24-те шоколадови изкушения.