Едно шоколадче струва почти 5 паунда
Меган Маркъл представи празничен календар на своя бранд As Ever, който съдържа 24 ръчно изработени шоколадови бонбона. Луксозната опаковка обаче не успя да убеди всички, че цената от близо 5 паунда за едно лакомство е оправдана, съобщава "Дейли мейл".
Самата Меган определя продукта като „магическо празнично преживяване", но цената му предизвика иронични коментари. Календарът струва внушителните 112 паунда и съдържа 24 шоколадови бонбона, което означава, че всяко лакомство излиза малко под 5 паунда.
Луксозната кутия е в тъмносин цвят, с магнитно затваряне и 24 отделения. Всяко шоколадче е номерирано със златист надпис, изписан с характерния почерк на херцогинята.
От As Ever уточняват, че сладките изделия са ръчно изработени в партньорство с луксозната сладкарска компания Compartés от Лос Анджелис.
Според описанието цитрусовите и горските плодови вкусове са „вдъхновени от градината ни в Монтесито". Именно формулировката „нашата градина" предизвика допълнителни коментари, тъй като създава асоциация с общия дом на Меган и принц Хари в Калифорния.
Крал Чарлз III също има собствена серия шоколадови изделия – сред тях са тъмни шоколади с мента, вдъхновени от растенията, отглеждани в градината на имението му.Разликата обаче е в цената и предназначението на приходите. Пакет от 70 грама от шоколадите на Чарлз струва 7,95 паунда, като печалбата от продажбите отива за благотворителната организация The King's Foundation.
Допълнително внимание привлича и самият дизайн на адвент календара. Върху кутията е изобразен домът на Меган и Хари в Монтесито, който разполага с девет спални и 16 бани.
Имотът се намира в затворен жилищен комплекс с високо ниво на охрана и засилени мерки за сигурност. Изданието уточнява, че изображението върху календара не представлява покана за посещение и не дава достъп до частния дом на семейството.
Новият адвент календар е поредният опит на Меган Маркъл да развива лайфстайл бранда си As Ever, който предлага продукти, свързани с храната, дома и празничния начин на живот. Този път обаче вниманието се оказа насочено не толкова към коледното настроение, колкото към цената на 24-те шоколадови изкушения.
It took him 3 try’s to open the compartment! 😂😂😂 I’m not surprised that Meghan Markle’s advent calendar is so cheaply executed. If opening a simple compartment requires this much effort and ultimately results in ripping the cardboard, there’s clearly an issue with the packaging design. It’s obviously poorly cut. Meghan probably asked Compartes for the cheapest packaging. Allegedly— Nancy Sidley (@nancytsidley) November 14, 2026
Just in time for the holidays! 🎄✨ Meghan’s As ever Holiday Advent Calendar, created in collaboration with Compartés, is now available! https://t.co/1S4LytiuDY 🎁 Use code HOLIDAY15 for 15% off your purchase! #AseverOfficial #DuchessOfSussex https://t.co/3Tj37xzcXH— What Meghan Wore (@WhatMeghanWore) November 11, 2026