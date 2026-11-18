"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основателят и председател на Amazon Джеф Безос разкри, че е участвал активно в избора на Робърт Патинсън за новия Джеймс Бонд заедно с ръководството на Amazon MGM, продуцентите Ейми Паскал и Дейвид Хейман и режисьора Дени Вилньов, съобщи The Hollywood Reporter.

По време на конференцията „Силициевата долина и светът", организирана от „Семафор", Безос заяви, че окончателното решение е било взето в петък след продължителен подбор.

„Проведохме много строг процес и взехме окончателното решение в петък. Първоначално имаше голяма група кандидати, която сведохме до петима финалисти. След това проведохме истински старомодни екранни проби с петимата", разказа той.

До финалния етап достигнали Калъм Търнър, Джош О'Конър, Джак Лаудън, Никълъс Холт и Робърт Патинсън, който в крайна сметка спечели ролята.

Всеки от петимата актьори преминал през подробни екранни проби, включващи изпълнение на три сцени с пълни костюми и декори.

„Всички бяха невероятни, но имаше нещо специално в Роб и неговите изпълнения и някак веднага нямаше спор. Дени, режисьорът, и всички ние някак естествено се насочихме към него", спомни си Безос.

„Между другото, в началото бих казал, че бяхме леко предубедени срещу него, просто защото вече е толкова известен. Мислехме си, че може би трябва да изберем някого малко по-непознат. Но по време на екранните проби беше толкова очевидно: той е Джеймс Бонд", добави милиардерът.

Изборът на Патинсън несъмнено е най-значимото решение на Amazon за поредицата след придобиването на MGM и изкупуването на контрола върху франчайза от семейство Броколи.

Иронията не остава незабелязана, тъй като сред злодеите във филмите за Джеймс Бонд често присъстват технологични магнати и медийни индустриалци - от Хуго Дракс в „Муунрейкър" и Макс Зорин в „Изглед към долината на смъртта" до Елиът Карвър във „Винаги ще има утре".

Сега поредицата за Джеймс Бонд е под контрола на един от най-богатите хора в света - магнат, чиято бизнес империя обхваща технологиите, медиите, развлеченията и дори космическите ракети. Този път именно той е сред хората, които вземат ключовите решени, съобщава БГНЕС.