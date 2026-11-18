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Пейзажът на австрийския художник Густав Климт „Избата в Лицлберг"(Litzlbergkeller), създаден през 1915–1916 г., беше продаден за 82,3 милиона долара (74,9 милиона евро) на търг на „Кристис" в Ню Йорк, съобщава АПА.

Най-високата цена на търга достигна картината „Подчертани ъгли" на руския художник Василий Кандински - 85,8 милиона долара. Сумата е рекорд за произведение на автора, посочи БТА.

Картината на Климт е била част от частна колекция, а в продължение на няколко години е била изложена в музея „Леополд" във Виена. През 1997 г. е продадена за 14,7 милиона долара - тогавашна рекордна цена за творба на художника.

Пейзажът е създаден по поръчка на банкера Ото Примавези. Климт започва работа по него по време на лятната си почивка и го завършва в ателието си във Виена.