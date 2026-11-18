Полицията във Филипините е поискала от прокуратурата да повдигне обвинение срещу бащата на Меган Маркъл - Томас Маркъл - старши. Исканията са за притежание и намерение за разпространение на материали, съдържащи сексуално малтретиране на деца.

Прокурорът на провинция Себу Греъм Елмидо заяви пред Би Би Си, че в понеделник полицията е подала документи с искане Маркъл да бъде обвинен.

По-рано този месец 82-годишният Маркъл беше арестуван и обвинен в САЩ за притежание на материали със сексуално малтретиране на деца. ФБР съобщи, че от складове на Маркъл са иззети около 78 предмета, включително филмови негативи, диапозитиви и книги, за които твърдят, че съдържат материали със сексуално малтретиране на деца.

Маркъл, който се намира в ареста в САЩ, вече е отрекъл обвиненията.

Миналия месец полицията във Филипините получи заповед за претърсване на устройства, за които се твърди, че са били иззети от бившия дом на Маркъл в страната.

Четири кутии с материали, включително компютри, телефони, твърди дискове и стари видеокасети, бяха предадени на полицаите от полубрата на Меган – Томас Маркъл - младши. В началото на този месец Маркъл - старши беше арестуван и му бяха повдигнати обвинения в САЩ. Първоначално той беше поставен под домашен арест в социалния център във Флорида, където живее, но миналата седмица отново беше задържан, след като прокуратурата го обвини, че е свалил гривната си за електронно наблюдение.

Меган Маркъл е в разрив с баща си от 2018 г. Според информация на Би Би Си тя е прекъснала всякаква връзка с него миналата година, като му е казала, че тя и властите са знаели, че той е насилвал млади момичета.

В изявление, публикувано по-рано след появата на обвиненията срещу баща ѝ, Меган написа: „Аз съм дълбоко разстроена... мислите ми са с всички деца, които може да са били наранени".

Тя заяви, че се надява хората да разберат защо е прекъснала до голяма степен контактите с баща си и „не му позволява да има контакт със собствените ѝ деца".