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Кейт Мидълтън не е поканила своя девер принц Хари и съпругата му Меган на коледната служба тази година.

Службата, организирана от принцесата на Уелс за шеста година, обикновено представлява грандиозен коледен концерт, съчетан с традиционна църковна служба.

Херцогът и херцогинята на Съсекс не са включени в списъка с гости за концерта Together at Christmas на Кейт, който ще се състои на 11 декември в Уестминстърското абатство, както става ясно от информация на "Дейли мейл".

Това очевидно пренебрежение е особено показателно, тъй като темата на концерта е „любов, доброта и грижа един за друг".

Повече от 1 600 гости ще присъстват в абатството, където Уилям и Кейт се ожениха през 2011г. Обикновено се канят членове на разширеното кралско семейство, както и известни личности.

42-годишният Хари и 45-годишната Меган се завърнаха във Великобритания през август след шест години в Калифорния.

"Службата" се превърна в едно от емблематичните събития на Кейт. Кралят и кралицата рядко присъстват, като предпочитат да оставят светлината на прожекторите на другите. Миналата година принц Уилям и трите деца на двойката – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи – също присъстваха на концерта.

Сред останалите гости бяха Софи, херцогиня на Единбург, Зара и Майк Тиндал, както и принц Майкъл от Кент.

Принцесите Беатрис и Юджини бяха поканени, но отказаха да присъстват.

Родителите на Кейт – Карол и Майкъл Мидълтън – също бяха там, заедно с брат ѝ Джеймс и съпругата му Ализе. На събитието присъстваха и знаменитости като Кейт Уинслет, Кейти Мелуа и Мери Бери.

Междувременно се съобщава, че Хари и Меган планират да доведат майката на херцогинята Дория във Великобритания за Коледа.