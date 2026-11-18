Звездата от "Дяволът носи Прада" Ан Хатауей и съпругът ѝ Адам Шулман посрещнаха третото си дете, съобщи TMZ.

Двамата за първи път станаха родители през 2016 г., когато се роди синът им Джонатан. Имат и втори син - Джак, който е роден през 2019 г. Ан обяви бременността си този юни. В клип, публикуван в профила ѝ в Instagram, Хатауей се показа облечена във феерична бяла рокля, докато влизаше в кадър с ръце, сгънати пред корема.

Докато звучеше песента Baby I'm Yours на Барбара Луис, Хатауей спусна ръцете си, за да разкрие нарастващото си коремче. Тя се усмихна, прегърна корема си и изтича извън кадър.

През октомври актрисата гостува в предаването CBS Mornings и разказа за психологическия трилър Verity, както и за това как се чувства, след като й остават само няколко седмици до раждането.

„Ние сме възхитени, преизпълнени с радост, но това, върху което наистина се концентрираме в момента, е да се насладим на факта, че все още сме четиричленно семейство", каза Хатауей.

„Защото всичко ще се промени за нас, но най-вече ще се промени за децата ни. И ние сме на път да прекрачим заедно този прекрасен праг", продължи тя.

Хатауей пазеше в тайна най-новата си бременност по време на международното промоционално турне за дългоочакваното продължение на „Дяволът носи Прада".

Според източници на сп. "Пийпъл" тя е изчакала да сподели новината, защото „е била развълнувана от филма и е искала вниманието да остане насочено към проекта", както и за да „съобщи бременността по свой собствен начин".

След като официално обяви новината, Хатауей се появи във вечерно шоу и разказа с възторг колко „невероятна" е била бременността ѝ досега. Хатауей призна също, че е била „шокирана", когато е разбрала, че отново е бременна.

„О, Боже мой. Това е невероятно. Невероятно е", каза тя на водещия Сет Майърс за бременността си. „Искам да кажа, знаехме какво правим, но бяхме толкова шокирани, че се получи."

„Бяхме толкова шокирани, че нещата се развиха по този начин, че наричаме това нашето „победно хвърляне в последната секунда", добави Хатауей със смях.