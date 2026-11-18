Думата human („човек", „човешки") е избрана за дума на годината от речника „Кеймбридж". Решението идва на фона на стремителното развитие на изкуствения интелект (ИИ) и засилващия се интерес към разликите между човешките и машинните възможности, съобщава Би Би Си.

В речника думата се обяснява като притежаваща качествата, несъвършенствата и чувствата, присъщи на хората, за разлика от боговете, животните и машините.

Главният редактор на изданието Колин Макинтош отбелязва, че напредъкът на изкуствения интелект налага все по-често да се уточнява кое е „човешко" – включително при дейности, които доскоро са били възможни единствено за хората.

Сред примерите за тази тенденция е позицията на актрисата Скарлет Йохансон, която определи използването на изкуствен интелект като „атака срещу човешкото творчество". Актьорът Матю Макконъхи също предприе мерки срещу неразрешеното дигитално възпроизвеждане на гласа и образа му.

Съоснователят на „Майкрософт" Бил Гейтс коментира избора с думите, че успехът на изкуствения интелект трябва да се измерва според това доколко технологията подобрява живота на хората.

Макинтош посочва, че редакторите на речника непрекъснато проследяват промените в употребата на думите, за да отразяват начина, по който обществото общува. Според проучване на екипа употребата на human е нараснала четири пъти в сравнение с 1900 г.

В миналото английската дума man („мъж", „човек") често е обозначавала човечеството като цяло. Днес тази употреба вече не се приема за подходяща, тъй като може да изключва жените. Думата human навлиза в английския през XIV век от френския език. Използвана е и от Уилям Шекспир, но по-късно употребата ѝ намалява.

Все по-разпространени стават и съставните изрази human-made („създаден от хора") и human-driven („управляван от хора"), чрез които се подчертава разликата между човешките творения и способности и тези на изкуствения интелект, предава БТА.

Според Макинтош притесненията, че прехвърлянето на мисловни процеси към машините може да доведе до загуба на човешки умения, карат хората да преосмислят зависимостта си от технологиите. Този въпрос засяга както изтъкнати математици, така и учители на малки деца.

Предупреждение за рисковете отправя и Джефри Хинтън, носител на Нобелова награда за физика, често наричан „кръстникът на изкуствения интелект". „Ние създаваме чужди същества. Готов съм да бъда егоист и да избера хората", заявява той.

„В момента разбирането ни за човешкото се променя", коментира д-р Том Макклеланд, философ от Кеймбриджкия университет. Според него обществото търси отговор на въпроса какво отличава човешкия ум от изкуствения и живите същества от машините – дали това са съзнанието, творчеството или състраданието.

На фона на все по-голямото количество съдържание, създадено с изкуствен интелект, учени се надяват да бъде въведен общ символ, който да обозначава произведенията, създадени от хора. Идеята е той да има функция, подобна на знака Fairtrade, въведен през 80-те години на миналия век.

Проф. Рейчъл Адамс, специалист по управление на изкуствения интелект и човешки права в Кеймбриджкия университет, смята, че развитието на технологията отново поставя основни въпроси за човешката същност. По думите ѝ ИИ ще бъде сериозно изпитание за човечеството, като съществува опасност да задълбочи неравенствата, но същевременно може да помогне и за преодоляването им.