Необичайна среща между представители на изолирана общност от коренния народ Ава и членове на съседна група в бразилската Амазония накара властите да засилят мерките за защита на хората заради рисковете за здравето им и заплахите за гората, която обитават. Това съобщи Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

По информация на бразилското Министерство на коренните народи срещата е станала в понеделник край правителствен контролно-пропускателен пункт и селището Тавари в североизточния щат Мараняо. Там живеят представители на народа Гуажажара. Първоначалните данни сочат, че около 20 души от изолираната група Ава са се приближили до район в територията Арарибоя, населена с Гуажажара.

Видеозаписи, направени от представители на съседната общност и разпространени от организацията „Сървайвъл Интернешънъл", показват възрастни и деца от народа Ава сред гъста растителност. Някои носят лъкове и стрели, както и украшения от пера и огърлици.

Появата им предизвика въпроси защо са напуснали обичайното си местообитание и са се приближили до друга общност. В продължение на десетилетия представителите на Ава са оцелявали чрез лов, риболов и събирачество, като са избягвали контактите с външния свят.

Ръководителят на бразилското подразделение на „Сървайвъл Интернешънъл" Сара Шенкер определи случилото се като „критичен момент и сигнал за тревога". Тя призова властите да предприемат решителни действия срещу незаконното навлизане в земите на Ава.

Според Шенкер записите могат да послужат като доказателство за съществуването на изолирани коренни общности – факт, който понякога се оспорва от хора и организации, заинтересовани от достъпа до техните територии. Тя обаче подчерта, че обстоятелствата около срещата са обезпокоителни.

Причините за приближаването на групата остават неизвестни. По данни на природозащитната организация хората от Ава са потърсили представители на контролно-пропускателния пункт, поискали са кореноплодни от тропическото растение ямс и след това са се върнали в гората.

Шенкер посочи, че територията Арарибоя е под натиск от незаконно навлизащи лица от десетилетия. Изсичането на горите около изолираните общности ги прави все по-уязвими.

Бразилското правителство съобщи, че групата Ава фигурира в официалния регистър на изолираните коренни народи и е под наблюдението на специализиран екип към Националната фондация за коренното население (FUNAI). Служители на фондацията и здравни работници от коренните общности вече са на място.

По по-ранни оценки на „Сървайвъл Интернешънъл" около 100 представители на Ава продължават да живеят в изолация, макар че данните може да не отразяват актуалния им брой. Други членове на народа обитават постоянни селища и поддържат контакти с външния свят.

Едно от основните притеснения на властите е опасността от заразни заболявания. Изолираните коренни общности са особено уязвими към инфекции, тъй като исторически са имали ограничен досег с патогени, разпространени сред останалото население.

От бразилското министерство подчертаха, че политиката на държавата не е да насърчава контактите, а да гарантира правото на Ава да запази изолацията си и сам да решава дали да общува с външния свят. Според ведомството единична среща не означава непременно отказ от досегашния начин на живот или намерение за установяване на трайни контакти.

Въпреки широкия интерес към разпространените кадри Шенкер заяви, че би предпочела хората от Ава да бяха останали незабелязани и да продължат да живеят необезпокоявани в гората си.

„Бихме предпочели да няма снимки и видеозаписи на изолираните Ава, защото те живеят така, както са избрали – в своята гора, продължавайки живота си чрез лов, риболов и събирачество", каза тя, цитирана от Асошиейтед прес.