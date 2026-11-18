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Аукционната къща „Кристис" отложи продажбата на картина на Фрида Кало в САЩ, след като мексиканското правителство постави под въпрос обстоятелствата, при които произведението е напуснало страната. Това съобщи АФП.

Търгът на платното „Конгрес на народите за мира" (Congreso de los pueblos por la paz), нарисувано през 1952 г. и оценено на между 2,5 и 3,5 млн. долара, беше насрочен за вторник вечерта.

През 1984 г. Мексико обявява цялото творчество на Фрида Кало (1907–1954) за „художествен паметник", с което забранява износа на нейните произведения.

В понеделник Министерството на културата съобщи, че картината е напуснала страната още през 1952 г. – преди въвеждането на забраната. По-късно обаче ведомството обяви, че е поискало от „Кристис" подробна информация за произхода на творбата и отлагане на търга, предава БТА.

Група творци и представители на културните среди твърдят, че картината е била незаконно изнесена преди няколко години от музея на Фрида Кало „Синята къща" (La Casa Azul) в Мексико.

Те се позовават на публикация от 2025 г. на бившата директорка на музея Хилда Трухильо. В нея тя посочва, че произведението е включено в първоначалния каталог на „Синята къща" още през 1957 г., но от 2011 г. е регистрирано на името на различни собственици, част от които са в чужбина.

„Не става ясно как или защо картината е напуснала музея на Фрида Кало", отбелязва Трухильо.

Настоящото ръководство на институцията заяви, че „Кристис" е била уведомена, че произведението е обект на текущо разследване от мексиканските власти.

По време на управлението на предишния президент Андрес Мануел Лопес Обрадор Мексико започна кампания за връщане на културното си наследство. Тази политика продължава и при настоящия държавен глава Клаудия Шейнбаум.