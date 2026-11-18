Община Бургас ни помогна с 7000 евро, което е достойна цифра за събитието

Посвещаваме първата книга от "Про плакат" е посветена на Божидар Икономов

Плакатът има бъдеще с ИИ, той ще го обогати

Феминизирането на визуалното изкуство е трайна тенденция през новото хилядолетие

- Г-жо Спасова, какви са първите реакции от българската и международната плакатна общност след обявяването на конкурса за "Евровизия България 2027"?

- Интересът е заслужено голям. Всъщност положителни реакции имахме още преди обявяването на конкурса, защото се консултирах с ръководителите на някои от големите световни форуми за плакат и получих тяхната принципна подкрепа и обещание, че ще помогнат на Триеналето, информацията за конкурса да достигне до максимално широк кръг потенциални участници. Ползата, ефектът от един подобен международен конкурс далеч не се изчерпва само с получените проекти, самият факт, че хиляди ще научат за него, ще се заинтересуват от темата и ще направят своите проучвания, вече е знак за успешна рекламна кампания, популяризираща страната ни.

- Как върви процесът по набиране на наградния фонд за конкурса и какви партньорства се надявате да привлечете?

- Започнахме с награден фонд от 2000 евро, осигурени от Триеналето и благодарение на община Бургас, фондът вече е 7000 евро, което е достойна цифра за подобна инициатива, а тенденцията е тя да продължава да расте. Тепърва проектът ще кандидатства и за Националния културен календар пред Министерството на културата. От Триеналето сме оптимисти, защото вярваме в силата на плаката и в неговата способност да умножи ефекта от голямото събитие, поставящо България във фокуса на общественото внимание.

- Да, фокусът е "Евровизия", тя носи силен визуален и поп-културен потенциал. Какви послания и търсения очаквате да видите в конкурсните плакати?

- Предпочитам да коментираме този въпрос в началото на февруари догодина, когато ще са ясни резултатите от конкурса. До тогава оставаме всичко в ръцете и на въображението на безчет талантливи творци от всички страни и поколения, чийто проекти очакваме с огромно нетърпение. Плакатът може да си позволи лукса да е непредсказуем. Комплексно, разнолико, диалогично, динамично, изкуството на плаката умее да се превъплъщава в различни роли, стилове и теми, владее цялата палитра от визуални кодове, може да се изразява със средствата на графиката, живописта, рисунката, илюстрацията, комикса, карикатурата, фотографията, калиграфията, колажа, типографията, а колкото и да е странно - дори и с тези на скулптурата. Плакатът разчита на провокацията, на бързата реакция, на това да прикове и грабне вниманието ни за миг. Той е обречен да бъде разбираем и да въздейства като апел, призив. Природата му на посредник и комуникатор го прави силно демократично изкуство, предназначено за широк кръг зрители.

- Как се роди идеята за книгите поредица "Про Плакат" и каква е основната мисия?

- Международното триенале има зад гърба си 11 цветни двуезични каталози, колкото са проведените триеналета от 1995 до днес, десетки албуми за различни проекти и изложби през годините, сравнително подробен сайт, т.е. системно се грижим за това да документираме случилото се и да допълваме визуалния архив, който създаваме вече 32 години. Но книгите са много повече от регистър на визуалната памет. Поредицата "Про плакат" е замислена като библиотека, която постепенно да разкрива различни лица и процеси, знакови за българската плакатна школа и за нейното взаимодействие със света. Първите три книги излизат до началото на декември тази година, а в процес на програмиране са следващите три, планирани за 2027 година. В това комплексно начинание, огромна е заслугата на авторката на цялостната графична концепция - Мила Лозанова, носителка на няколко награди на Триеналето, която създаде и знака на поредицата, както и на Мила Цанова - дългогодишен сътрудник на Триеналето, която извършва предпечатната подготовка.

- Първата книга от поредицата е посветена на Божидар Икономов. Кои са най-ярките акценти за неговия принос и личност, включени в изданието?

- Естествен е изборът - първата книга от серията да е посветена на Божидар Икономов, един от основоположниците на Триеналето, ключова фигура не само за българския плакат, но и сред водещите автори в световен план - с множество участия в най-престижните международни изложения, в проекти, осъществявани на кураторски принцип, със специални покани към избрани артисти, лектор и член на журита по цял свят. Показателен в това отношение е и публикуваният за пръв път плакат -портрет, почит към Б. Икономов, дело на друго голямо име в графичния дизайн - Джанпинг Хе (Китай, Германия). Творческият и житейският път на Б. Икономов е неразривно свързан с историята на Триеналето, чийто председател е до смъртта си през 2016 година. Книгата съдържа един култов текст, написан от самия художник и озаглавен "Обичам плаката". Това проникновено обяснение във вечна обич към изкуството на плаката е откровение и ключ към творческите подбуди на автора и към разбирането му за мисията на плаката. Изразът "плакатът има крила" е и конкретен образ, който виждаме в различни плакати на Икономов и неслучайно точно той е избран за водещ елемент на корицата и авантитула на книгата.

Същинското животоописание, разкриващо пътя на художника Божидар Икономов се съдържа в публикуваните 78 негови плаката. За селекцията са обработени, описани, датирани близо 300 произведения върху, които е базирана селекцията. Логиката на тяхното представяне следва хронологична линия, но заедно с това са групирани и по видове, и по серии, което създава относително пълна картина с цялата нейна динамика и многопластовост. Филмовите плакати бележат целия творчески път на Икономов. Специално място сред цялото това многообразие заемат операта, балетът, оперетата. Освен пищното и колоритно фестивално въздействие те са базирани върху един от предпочитаните от автора прийоми - колажът.

Книгата проследява и друга съществена линия в изкуството му - използването на цитати от иконични творби, подход който намира най-голяма представителност с известната му серия "Европейски образи" или в характерното на стила му "Ж", възхвала на живота и жената чрез образите на Мона Лиза и една от селските мадони на Майстора.

- Втората книга събира международно отличени български плакати от последните шест десетилетия - каква промяна или приемственост се вижда в българския плакат през този период?

- Неслучайно летоброенето на наградите в книгата започва от първото издание на прочутото Варшавско биенале през 1966 г., когато българската художничка Ралица Станоева е сред премираните автори и продължава до наши дни - буквално с плакати наградени преди месец. Колекцията обхваща внушителен период от шест десетилетия и носи духа и рефлексията на събития, провеждани в различни точки на планетата. Същинските селекционери на тази изложба са стотиците членове на различни международни журита, които са формирали облика на едни от най-влиятелните форуми за плакат. Селекцията е своеобразна панорама на съвременния български плакат, представен през оценката и рецепцията на международната колегия. Диапазонът на включените над 50 плаката е широк и разнообразен, а 36-имата автори са представители на няколко творчески поколения. Сред експонатите има театрални, филмови, социални, изложбени, фестивални, туристически и други плакати.

- Като куратор на изложбата "Жените и плакатът" в Дубай, по какви критерии подбрахте творбите на 21-те авторки, отличени от 1995 г. насам?

- "Жените и плакатът" е дългосрочен изложбено-изследователски проект на Триеналето, върху който работя от няколко години. Началото положихме с една много ефектна външна изложба по време на фестивала Аполония през 2023 година, която в последствие развиваме и периодично обновяваме. Проектът има няколко представяния в страната, библиофилско издание, а от 16 ноември до 30 декември т.г. е специален гост на авторитетен международен форум в Дубай и присъства както под формата на изложба, така и като отделен раздел в луксозния каталог на фестивала. От своето създаване през 1994 г. до днес, Триеналето неизменно е платформа, която привлича цвета на световния плакат. Сред хилядите експонати, със своето многообразие блестят произведенията на няколко поколения талантливи жени. За радост най-новата версия на изложбата - тази в Дубай е обогатена с плакатите на двете носителки на наградите за дебют на фондация "Камен Попов" - Каталина Василева и Ралица Вълева. За мен като куратор на тази колекция е вълнуващо да представя развитието на плаката от последните три десетилетия, през умните и красиви очи на неговите създателки.

- Как се възприема женската перспектива в плакатното изкуство на международна сцена като Дубай?

- Много се радвам, че идеята ми точно за тази изложба беше приета от организаторите на форума и от страна на главния куратор Арафат Алнаим не само защото мотото на фестивала в Дубай е "Едно семейство - много истории" и хармонира с колекцията, а и защото е важно ролята на жената-творец да намира своето адекватно позициониране както на световната сцена, така и в културното пространство в онзи регион. Статистиката на Международното троиенале на сценичния плакат показва, че жените плакатистки са повече от половината участници. Феминизирането на визуалното изкуство е трайна тенденция през новото хилядолетие и заслужава да бъде изследвана и наблюдавана. Плакатите, създадени от жени са особено реактивни към проблемите на човечеството, характеризират се с изтънчен вкус и с повишена степен на емпатия и загриженост. Тематичният обхват в колекцията е широк - от плакати, интерпретиращи сценичната и визуална култура до такива, които коментират значимите проблеми на човечеството.

- Какво е бъдещето на плаката във века на изкуствения интелект?

- Като относително младо изкуство плакатът винаги е бил тясно обвързан с технологиите, с тяхното обновяване и развитие. Навремето печатната преса е извършила истински технологичен скок, междувременно шаблонът е изместен от литографията, ситопечатът, офсетовия печат. Появата на компютрите и дигиталният печат революционизираха процеса за генериране и тиражиране на образите. От години анимираният плакат е част от комуникационните практики, интернет и социалните мрежи, огромните рекламни стени/екрани отдавна трансформираха представите за класическия плакат. Мисля си, че както фотографията не унищожи, а само обогати останалите визуални изкуства, така всяка нова технология осъвременява постигнатото преди нея.

- Какво предстои да видим през следващата година?

- Планираме резултатите от конкурса за плакати за "Евровизия" да породят много и различни изложби в страната и по света. Безспорно една от най-ефектните, с широкоформатни винили очакваме да се случи върху кейовата стена на Пристанище Бургас и хармонично да се впише в цялостната кампания около събитието "Евровизия - България 2027". Догодина започва и кампанията за 12-тото Триенале, което предстои през 2028 г. В първите дни на годината ще представим друго превърнало се в традиция издание на Триеналето - "Календар 2027", което е част от програмата ни, посветена на 85-тата годишнина на Божидар Йонов.

Визитка

Албена Спасова работи в СБХ от 1981 и е координатор на творческите секции. От 2002 преподава в НХА. През 1994 заедно с художниците Божидар Икономов (1943–2016) и Божидар Йонов създават Международното триенале на сценичния плакат - София, а от 2014 е съучредител на фондация "ФотоФабрика" и част от екипа на ежегодния едноименен фестивал. Член на Европалия (2002), автор е на десетки статии и съставител на над 70 каталожни и албумни издания. Консултант към колекцията на Дарик радио.