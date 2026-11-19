И тази година Община Шумен отправя покана към жителите, институциите, организациите и бизнеса да се включат в конкурса за най-красива празнична украса „Коледната магия на Шумен“. Инициативата има за цел да насърчи творчеството и участието на повече хора в създаването на празнична атмосфера в града и населените места на общината.

Конкурсът обхваща пет категории:

най-красиво украсена сграда или фасада

двор или външно пространство

населено място

украса от природни и рециклирани материали

цялостна концепция принос към празничната атмосфера

В надпреварата могат да участват образователни, културни и здравни институции, социални центрове и услуги, пенсионерски клубове, етажни собствености, административни и бизнес сгради, търговски обекти, организации, индивидуални и групови участници, както и цели населени места от община Шумен.

За участие е необходимо да бъде подадено заявление с името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронна поща. Към него трябва да бъдат приложени пет снимки или видеоклип с продължителност до две минути, които представят украсата в реалната ѝ среда.

Кандидатурите се приемат до 17:00 часа на 15 декември 2026 г. на електронен адрес: [email protected]

Всички предложения ще бъдат публикувани във Facebook страницата на Община Шумен по реда на тяхното постъпване. В периода от 16 до 23 декември 2026 г. комисия ще разгледа кандидатурите, като оценяването ще се извърши както на място, така и въз основа на предоставените снимки и видеоматериали.

Всички участници ще получат сертификат за участие, а отличените на първо, второ и трето място ще бъдат наградени със специални награди. Отличията ще бъдат връчени до края на януари 2027 г. на дата, която ще бъде обявена допълнително.

Конкурсът се провежда под мотото „Украси, сподели, усмихни се!“ и се координира от дирекция „Образование, наука и култура“ в Община Шумен.