"Корени" слага началото на трупата, днес Лилия Маравиля е в ролята на Интелигенцията, а бившият шеф Ириней Константинов символично предава щафетата на младите

“Не свиква с тъмното окото” (“Корени”) е заглавието на спектакъла, с който театър “София” отбелязва едновременно два повода – 60 години от основаването си и отваряне на голямата сцена след 5-годишен ремонт.

Заглавието е препратка към паметното представление “Корени” с режисьор Леон Даниел, с което през 1966 г. е открит театър “София” – поетичен, дързък спектакъл, скоро след това забранен и свален. В онези години големите режисьори правеха не само класически постановки, които разказват история със сюжет, а и такива с нетрадиционна структура, поетика, изразяващи и заявяващи през стилистиката и средствата на театъра личната позиция и убеждения на авторите им. Спектакли, които разтърсват и бият камбаната.

Точно това е искала да направи и този дух да пренесе Маргарита Младенова днес заедно със сценографа Ивайло Николов и композитора Христо Намлиев. Не се сещам за друг режисьор, който би могъл по-добре да създаде представление за юбилей, използвайки целия арсенал на театъра – съдържателен, режисьорски, сценографски, музикален и актьорски. Тя стъпва на текстове и пиеси на

10 легендарни драматурзи,

писатели, поети, които са били част

от театър “София”

през годините. Сред тях са Йордан Радичков, Иван Радоев, Стефан Цанев, Валери Петров, Георги Марков, Боян Папазов… Имената им са изписани на декорите на сцената. Спектакълът няма единна линейна композиция, той е сложен сбор от фрагменти, организирани в органично смислово и емоционално цяло, което сменя настроенията, провокира различни чувства, натъжава, разсмива, инжектира доза патриотизъм, градира в развитието си. Маргарита Младенова възкресява не просто идеите, а духа на текстовете, някои от които непознати на младата публика, която днес живее и гледа театър в съвсем различен контекст. Целият актьорски състав на театър “София” участва в “Корени”. СНИМКИ: ИВАН ДОНЧЕВ/ ТЕАТЪР “СОФИЯ”

И ако има хора будители, които почитаме, няма да е пресилено да кажем, че това е спектакъл будител, който на моменти ще те погали, на други ще те изрита срещу безмълвието, успиването, примирението, конформизма. Театралните текстове се вливат в поетични поеми и обратно, като лайтмотив вървят през цялото време прочути стихове на Стефан Цанев от стихосбирките му “Аз питам” и “Носете си новите дрехи, момчета”, изпълнени със силен философски и граждански заряд за живота, смъртта, компромисите и отложената истина. Маргарита Младенова не прави рецитал, а отваря кутията на паметта към спомени, герои и събития, които звучат стряскащо актуално.

В този спектакъл е цялата ни история – с Левски, Бенковски и Панайот Волов, с борбата за свобода,

с иносказателния език по времето на комунизма,

с мечтата за демокрация, дето наднича зад ъгъла.

В структурата на представлението има три открояващи се образа. Единият е на поп Кръстю (Ивайло Герасков), който изнася миниспектакъл на сцената. В него е българският комплекс за предателството, обърканата ни народопсихология, лутаща се между фактите и догадките виновен ли е той, или не за залавянето на Левски, просмуканото чувство за вина и грях. В интерес на истината този монолог като сценично присъствие и времетраене е доста дълъг и натежава в общото звучене. По мое мнение, спектакълът ще спечели, ако бъде съкратен.

За сметка на това Лилия Маравиля е

блестяща в ролята на Интелигенцията

Онази българска интелигенция, (из)насилвана, а често отдавала се доброволно на силните на деня, потупвана, дундуркана, поставяна на колене и полегнала в каквато поза е най-продуктивна. Маравиля се мята с пъргавостта на змия върху бялото платно на земята, за да излее мислите и да остави авторския си почерк, ама музата ѝ все не идва. “Спрете земята! Искам да сляза!” – възкликва тя, докато жъне и пее.

Третият силен образ е на Михаил Милчев като Топузов от прочутата пиеса на Иван Радоев “Човекоядката”, изигран навремето на тази сцена от Тодор Колев. Топузов е символ на ненаситната жажда за власт, на командването и манипулирането на хората. Облечен в надуваем костюм, съвършено кръгъл и комичен, той излиза от образа на конкретен човек със собствен силует, за да се превърне в олицетворение на властта и нейните механизми, които тъпчат и поглъщат човешки съдби. На фона на тези персонажи, натоварени с много метафори, асансьорната среща между Елеонора Иванова и Владимир Солаков е като нежна целувка в летен бриз - доказателство, че любовта винаги ще я има и ще победи. Сцена от спектакъла СНИМКИ: ИВАН ДОНЧЕВ/ ТЕАТЪР “СОФИЯ”

За рамка на спектакъла Младенова избира колективни сцени, построени върху посланията на “Ние, врабчетата” (Йордан Радичков) - свободата като висша ценност, самоиронията като начин за съхранение и мъдростта на малките неща. Птичият пух ни напомня за чупливостта и крехкостта на живота, през който преминаваме заедно.

В спектакъла участва целият състав на театъра и всички заслужват да ги споменем: Ангела Канева, Владимир Солаков, Гергана Филипова, Гринго-Богдан Григоров, Даниел Кукушев, Дария Симеонова, Димитър Стойнов, Елена Дечева, Елеонора Иванова, Ивайло Герасков, Йоанна-Изабелла Върбанова, Лилия Маравиля, Мила Банчева, Милена Живкова, Мирослав Тънгаров, Михаил Милчев, Невена Калудова, Неда Спасова, Николай Димитров, Петя Силянова, Пламен Манасиев, Симона Халачева, Юлиян Малинов, Юлиян Рачков, Евтимиос Триандафиллу, Ириней Константинов, Сава Пиперов. Сценографията подчертава мащаба и възможностите на новата сцена. В нея е оставен достатъчно въздух, за да дишат актьорите с пълни гърди. И те се движат някак тържествено, леко зашеметени, като хора, поели дълбоко кислород след задушаване. “Не свиква с тъмното окото” (“Корени”) е спектакълът, с който театър “София” отбелязва два повода – 60 години от основаването си и отваряне на голямата сцена след 5-годишен ремонт. СНИМКИ: ИВАН ДОНЧЕВ/ ТЕАТЪР “СОФИЯ”

Във финалната масова сцена всички са в “новата бяла къща” и от тавана се спуска покривът с логото на театъра – визуален символичен завършек както на двучасовото представление, така и на петгодишното скитане по чужди сцени. И накрая няма как да не споменем един човек, без когото всичко това нямаше да се случи - Ириней Константинов, дългогодишния директор на театъра, който Столичната община пенсионира от днес за утре преди 3 месеца. Ириней, който изстрада този безкраен ремонт, опази трупата от разпадане и маргинализиране, договаряше алтернативни пространства, не спря да изкарва премиери и сред руините в парка “Заимов” мислеше как и къде да посрещнат годишнината достойно, за което покани Маргарита Младенова с идея за този спектакъл.

Без да когото и да било друг с мнението си, се чувствам длъжен да кажа, че решението на зам.-кмета по културата беше, меко казано, некултурно. Никой не оспорва факта, че 18 години на директорския стол са много, трябва да се даде път на младите, на новите идеи в новото пространство, на нов репертоар, но освобождаването на Ириней Константинов под предлог пенсиониране 3 месеца преди влизане в новата сграда, беше твърде груб ход. Спокойно същото можеше да се направи след тържественото откриване, след Нова година например. За съжаление, в България не можем да се похвалим с многобройна интелигенция с профила, потеклото, таланта и калибъра на Ириней Константинов, за да я обиждаме и огорчаваме с непремерени действия.

Слава богу, Маргарита Младенова с присъщата си чувствителност поверява на Ириней ключова роля в спектакъла. Доайенът Константинов пее и танцува във финалната сцена в костюм на санбернар и си партнира с един от най-интересните млади актьори на трупата - Даниел Кукушев. И символично предава щафетата между поколенията, обръщайки спектакъла от миналото към бъдещето.