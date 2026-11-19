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Експозицията в галерия "Нюанс" представя и образи от света на Чарли Чаплин

От Чарли Чаплин до изобилието на една въображаема райска градина - ябълки, маслини, череши, тикви и екзотични плодове... Съвсем различните образи се събират в една обща изложба, която скулпторът Петко Арнаудов подрежда в галерия “Нюанс”.

Експозицията, наречена “Райската градина”, показва произведения, изработени от индустриални елементи, отпадъчни материали и неръждаема стомана. Художникът преобразява предмети и материали, като променя първоначалното им предназначение и създава нови форми. Скулпторът Петко Арнаудов

“Скулптурите на Петко Арнаудов обитават една особена територия, в която логиката на всекидневието отстъпва пред удоволствието от неочакваното. Тук ябълките са неподвластни на времето, черешите не познават сезоните, а металът с лекота се преструва на нещо, което никога не е бил”, казват от галерията.

Експозицията включва и образи от кинематографичния свят на Чарли Чаплин.

“Арнаудов притежава рядката способност да открива потенциал там, където другите виждат приключила употреба. Индустриални елементи, отпадъчни материали и неръждаема стомана преминават през своеобразна метаморфоза, в която първоначалното им предназначение става почти неразпознаваемо. Но това не е просто игра на преобразяване. Зад привидната лекота стои прецизно познаване на материала, усет за конструкция и безкомпромисно отношение към детайла”, обясняват още от галерията.

Петко Арнаудов е роден през 1958 г. в София. Завършил е специалност “Скулптура” в Националната художествена академия при проф. Величко Минеков и проф. Георги Чапкънов – Чапа. През годините е направил над 20 самостоятелни изложби както у нас, така и в чужбина.

Творчеството му е известно както с изящните бронзови пластики, така и с нетрадиционни обекти от метал и индустриални елементи.

“В неговата работа границата между скулптура и дизайн е по-скоро условност. Един обект може да бъде едновременно произведение на изкуството и функционална част от интериора, без едното да накърнява другото”, казват от галерия “Нюанс”.

Изложбата му “Райската градина” се открива днес, 19 ноември, и може да бъде разгледана до 13 декември.

