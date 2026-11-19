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За пет дни Банско отново се превръща в най-големия международен фестивал на Балканите, посветен на планинарството, екстремните спортове, приключенията и опазването на природата.

Тази година “Банско филм фест” отбелязва 25 години от създаването си, а програмата включва 80 кинопремиери от 35 държави и 6 континента, 15 презентации на български и световни приключенци, 8 изложби, срещи с режисьори и дискусии.

Сред акцентите са филмите Old Man Lightning, Downhill Skiers – Ain't No Mountain Steep Enough, 4000 from Home и др.

По повод юбилея на площада в Банско е подредена изложба, която представя важни моменти от историята на фестивала.

Освен това има и детска образователна програма, която включва състезания по ориентиране, катерене, проникване в пещера, нощен урок по астрономия, лекции като “Как да стана спасител?”, както и демонстрация с планински кучета.

Фестивалът се провежда до 23 ноември.

