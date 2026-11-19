Намерих тази снимка на 5-ма дебютанти в киното. Познахте ли кои са? Това предизвикателство отправи актьорът Александър Сано към последователите си в социалните мрежи. На кадъра отпреди години се виждат пет вече известни лица, а общността във фейсбук и инстаграм бързо разпозна кои са.

Снимката е отпреди 15 години и на нея са петимата приятели - Сташ, Гого, Ангел, Дъвката и Беки. Това са емблематичните герои от филма “Тилт”, чиято премиера беше през февруари 2011 г. От ляво на дясно са Явор Бахаров, който влиза в ролята на Сташ, Радина Кърджилова - Беки, Ованес Торосян - Гого, Александър Сано като Дъвката и Ивайло Драгиев - Ангел. Романтичната приключенска драма, чието действие се развива в началото на 90-те години на XX век, по време на прехода в България, беше българското предложение за “Оскар” за чуждоезичен филм през 2012 г.