Намерих тази снимка на 5-ма дебютанти в киното. Познахте ли кои са? Това предизвикателство отправи актьорът Александър Сано към последователите си в социалните мрежи. На кадъра отпреди години се виждат пет вече известни лица, а общността във фейсбук и инстаграм бързо разпозна кои са.
Снимката е отпреди 15 години и на нея са петимата приятели - Сташ, Гого, Ангел, Дъвката и Беки. Това са емблематичните герои от филма “Тилт”, чиято премиера беше през февруари 2011 г. От ляво на дясно са Явор Бахаров, който влиза в ролята на Сташ, Радина Кърджилова - Беки, Ованес Торосян - Гого, Александър Сано като Дъвката и Ивайло Драгиев - Ангел. Романтичната приключенска драма, чието действие се развива в началото на 90-те години на XX век, по време на прехода в България, беше българското предложение за “Оскар” за чуждоезичен филм през 2012 г.
Филмът “Тилт” всъщност носи голяма популярност на петимата “дебютанти” от снимката. Сега те са известни актьори, които зрителите добре познават.