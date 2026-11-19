Авторката Грейс Райли е с над 8,3 милиона гледания в ТикТок

След нервен срив насред елитен ресторант в Манхатън готвачът Джак Хартман е принуден да се върне в родното си градче във Флорида. Гневен и обзет от скръб, той губи почва под краката си. И това е още преди Попи Уинфилд – жизнерадостната, дразнеща дъщеря на бившия му шеф – да се появи на лодката, на която живее.

Попи се нуждае от бягство. От семейството си, от бившия си приятел, който я е зарязал публично, и от репутацията на лекомислен и неспособен човек. За съжаление, нейният план да докаже себе си включва Джак. А отношенията помежду им не са особено топли, откакто тя случайно го е замерила със скарида.

Попи предлага сделка: да обновят заедно ресторанта, завещан на Джак от покойния му ментор. Той ще се погрижи за менюто, а тя ще използва влиянието си в социалните медии, за да привлече хайлайфа на Източния бряг. Джак обаче поставя условие - Попи трябва да научи тънкостите на кулинарния бизнес. От него.

Американката Грейс Райли разказва романтичната история в новия си роман “Да, шеф”, който излиза с логото на издателство “Хермес”.

Кое е особеното на тази книга

Кулинарният сюжет. През последното десетилетие кулинарните риалити шоута стават все по-популярни, а шеф-готвачите се превръщат в знаменитости. Романът на Райли се вписва в тази тенденция. В него се говори за храната като изкуство, проследява се издигането на местен ресторант до звезда “Мишлен” с помощта на добра храна и още по-добра маркетингова стратегия.

Повече от романтика. Освен красивата любовна история и пикантните моменти между двамата герои читателите ще намерят теми като чувство за собствена значимост, намиране на своето място, изграждане на пълноценни връзки със семейството и общността.

Чувство за хумор. Книгата е трогателна, но и забавна. Първоначалната антипатия на героите един към друг създава хумористични ситуации.

Успехът. Грейс Райли е автор на бестселъри, влезли в класациите на “Ю Ес Ей Тудей” и “Ню Йорк Таймс”. Авторката има над 8,3 милиона гледания в ТикТок.

