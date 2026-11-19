Престижната награда за мода "Златна игла" ще получат дизайнерите Ливия Стоянова и Ясен Самуилов, които обличат Мадона, Бионсе и Лейди Гага.

Те ще бъдат отличени в категория „Чуждестранен моден бранд на годината" с престижната френска модна къща за висша мода On Aura Tout Vu. Българските дизайнери се отличават с оригинални силуети, нестандартни материали и виртуозни декоративни решения, като привличат вниманието на международните медии и световните знаменитости. Ливия Стоянова и Ясен Самуилов са обличали и Дженифър Лопес, Шер, Кейти Пери, Ники Минаж, Кристина Агилера, Наоми Кембъл, Марая Кери и др. Статуетката „Златна игла", изработена от бижутера Анжело Красини. Снимка: Академия за мода

Наградата ще им бъде връчена по време на церемонията „Златна игла 2026" на Академията за мода, която се провеждана за 32-и път. С приза ще бъдат отличени най-добрите дизайнери и модни творци в категориите: „Дизайнер на годината", „Официална мода", „Спортна мода", „Артистична мода", „Концептуален моден дизайн", „Иновационна визия", „Бижутерийно изкуство", „Вечерна мода", „Авторска мода" и др.

Отличниците в модния дизайн и модния бизнес ще получат и специални призове, като „Златна ножица", „Златен плакет" и „Изгряваща звезда".

В продължение на повече от три десетилетия Академията за мода отличава и стимулира най-добрите български модни творци и предоставя сцена за изява на най-талантливите дизайнери и утвърдените модни къщи. В ревю-спектакъла по повод на официалната церемония за връчване на "Златната игла" ще участват дизайнери, сред които и носители на приза през годините. Те ще покажат своите най-актуални модни предложения. Проф. Любомир Стойков и Роко Бароко след връчването на „Златната игла“. Снимка: Академия за мода / Петър Станев

"От година на година – вече три десетилетия, церемониите на Академията за мода стават все по-тържествени и стойностни и се радват на все по-голям международен отзвук. Щастлив съм, че този път със "Златна игла" в категорията за най-добра чуждестранна модна къща ще бъдат удостоени двама изключителни български дизайнери – Ливия Стоянова и Ясен Самуилов, които отдавна са сред най-влиятелните модни творци в света. Те са и най-дръзкото българско присъствие в съвременната висша мода, а стилът им е ярък и разпознаваем, защото носи както опита им на създатели на аксесоари за „Живанши", „Диор" и „Лакроа", така и белезите на собствената им артистична и екстравагантна естетика, заредена с неконвенционалност и естетическо бунтарство!", казва председателят на Академията за мода проф. Любомир Стойков. Проф. Любомир Стойков заедно с дизайнерите - носители на приза „Златна игла 2025“. Снимка: Академия за мода / Антон Марков