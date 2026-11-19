Чудните приключения на знаменития крал Артур и рицарите на кръглата маса са събрани в красиво издание, илюстрирано от италианския художник Пиеро Катанео с нов превод от Толя Радева. “Рицарите на кръглата маса” е част от поредицата “Златни митове” на издателство “Миранда”, която включва “Илиада”, “Одисея”, “Старогръцки легенди и митове” и “Легендата за Робин Худ”. Чудесни книги за самостоятелно четене за деца на 8+ години.

От 23 до 29 ноември издателството ще предлага отстъпки от 30 до 70% на всички свои книги. Повече информация може да научите на сайта www.miranda.bg.

