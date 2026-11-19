Всяко археологическо откритие разказва история! Древните съкровища са ценни не заради златото и скъпоценните камъни, а заради тайните, които ни разкриват. Новата интерактивна книга “Археологически открития” (изд. “Фют”) разказва за ценни предмети, създадени и използвани от хората в далечни времена. Може и да ги “докоснете” с помощта на релефните изображения на всяка страница. Ще пипнете медната брадва на Йоци, златния шлем на цар Киш, сандалите на Тутанкамон, жабата от Чако и много други. Така ще почувствате вълнението на археолозите при откриването на нови находки, ще се запознаете с впечатляващи артефакти и ще научите как са живели хората някога.

