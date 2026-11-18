Руският милиардер Владимир Потанин платил 1,7 млн. паунда на покойния певец Джордж Майкъл, за да изнесе частен концерт за съпругата му Наталия на новогодишно парти в Москва. Изпълнението било на 31 декември 2006 г. – само 16 дни преди двамата да се разделят. Историята излезе по време на съдебно дело в Лондон, в което бившата съпруга на олигарха претендира за обезщетение от 600 млн. паунда.

65-годишният Потанин и бившата му съпруга са в центъра на бракоразводен спор, който може да се превърне в най-скъпия в историята на Великобритания. Двамата официално прекратили брака си през 2014 г., а сега делото за разпределението на богатството им се разглежда във Върховния съд в Лондон, пише "Дейли мейл".

Наталия Потанина настоява да получи значителен дял от състоянието на бившия си съпруг, оценявано на около 27 млрд. паунда. Ако претенцията й не бъде уважена, тя иска 600 млн. паунда, за да запази стандарта си на живот след развода.

Сумата включва 150 млн. паунда за нов дом и 441 млн. паунда във фонд за издръжка. Ако бъде присъдена, тя ще надхвърли досегашния рекорд във Великобритания – 554 млн. паунда, присъдени през 2021 г. на принцеса Хая бинт ал Хюсеин при развода й с владетеля на Дубай шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум.

Адвокатът на Наталия Чарлз Хауърд посочи пред съда като пример за изключително високия стандарт на живот на семейството частния концерт на Джордж Майкъл.

„По това дело сумите са наистина зашеметяващи, както и стандартът на живот. 1,7 млн. паунда са били платени на покойния Джордж Майкъл за лично изпълнение на новогодишно парти на 31 декември 2006 г. Певецът и екипът му били настанени в Русия", заяви адвокатът.

По думите му съпрузите живеели в разкошни имоти с голям персонал и множество удобства, а парите не били пречка за начина им на живот.

Владимир Потанин е един от най-богатите руснаци. Той натрупва състоянието си след разпадането на Съветския съюз, а за кратко е и вицепремиер в правителството на Борис Елцин. Контролира мажоритарен дял в миннодобивния гигант „Норилск никел" и е известен с близките си отношения с руския президент Владимир Путин. Великобритания наложи санкции срещу него през юни 2022 г. заради връзките му с Кремъл.

Потанин се запознал с Наталия, когато тя била на 17 години. Двамата се оженили през 1983 г. и имат три деца.

След развода в Русия Наталия получила половината от стойността на активите, държани пряко от бившия й съпруг, но голяма част от богатството му останала извън разпределението. Според адвокатите й тя получила общо 30,9 млн. паунда – по-малко от 1% от състоянието на семейството. Представителите на Потанин обаче твърдят, че сумата е около 63 млн. паунда.

Наталия обяснява разпадането на брака с това, че съпругът й започнал друга връзка. Адвокатите й настояват, че тя има право на по-голям дял от натрупаното през десетилетията на съвместен живот богатство, тъй като се грижела основно за трите им деца.

По-рано тази година тя спечели правото бракоразводният спор да бъде разгледан във Великобритания. Съдебните заседания в Лондон започнаха днес и се очаква да продължат 15 дни.

Владимир Потанин е представляван от баронеса Шакълтън, една от най-известните адвокатки по бракоразводни дела във Великобритания.