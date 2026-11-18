Близо 50 творци, артисти, писатели, журналисти, читалищни и научни дейци получиха отличията „Златен век" на Министерството на културата за приноса си към развитието и популяризирането на българската култура и изкуство. Наградите бяха връчени от министъра на културата Евтим Милошев на церемония в Балната зала на Националната галерия – Двореца в София, посветена на Деня на народните будители, съобщиха от министерство на културата.

„Това е най-голямото отличие в системата на Министерството на културата. То е признанието и благодарността на държавата към всички творци на културния фронт, към всички хора, които отдават енергията си, таланта и чувствителността си за развитието на изкуствата и културата в България", заяви Милошев в началото на церемонията.

Министърът подчерта, че отличените са посветили живота си на будителството, а не само един ден в годината. „Това са хора, които са отдали целия си живот и са яркото доказателство, че будителите не са само в учебниците по история и литература. Будителите са сред нас", посочи той. По думите му церемонията е емоционален празник, на който държавата изразява признателността си към хората на културата.

На събитието присъстваха и заместник-министрите на културата доц. д-р Пламен Славов, Марина Василева и д-р Зорница Грекова.

Сред отличените с най-високото отличие „Златен век" – огърлие и грамота, за изключителен принос към българската култура и изкуство са маестро Найден Тодоров и проф. д-р Пламен Митев, историк и специалист по история на Българското възраждане в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Отличието на Митев е и по повод неговата 70-годишнина.

Наградата „Златен век" – звезда и грамота за значим принос получиха писателят и кинодраматург Чавдар Шинов по повод 85-годишнината му, сценаристът, режисьор и продуцент Боряна Пунчева и режисьорите Елдора Трайкова и Киран Коларов. Сред отличените са още актьорът Иван Савов, археологът и директор на Регионалния исторически музей в Стара Загора Петър Калчев и историкът Димитър Пиронков, бивш директор на Дирекцията на музеите в Копривщица.

С почетния знак „Златен век" – печат на Цар Симеон Велики, златен, и грамота бяха наградени белетристът, писател и драматург Кольо Георгиев по повод 100-годишнината му, тромпетистът, композитор и преподавател Михаил Йосифов, тромбонистът Велислав Стоянов и солистът и хореограф Асен Наков. В тази категория са отличени още изкуствоведът и директор на Художествената галерия в Казанлък д-р Пламен Петров и Стефан Стефанов, дългогодишен ръководител на отдел „Пространствено художествено оформление и техническо обезпечаване" в Националния исторически музей.

Със сребърен печат на Цар Симеон Велики и грамота бяха отличени писателят, поет и журналист Иван Вълов, писателят Костадин Златков, редакторът и сценарист Павла Раковска, филмовият критик Людмила Христозова, сценаристът, режисьор и продуцент Татяна Пандурска, журналистът и редактор Ивайла Александрова, режисьорът и сценарист Вергиния Костадинова, заместник-директорът на Националния литературен музей Соня Кирицова, директорът на Историческия музей в Дряново Иван Христов, доц. д-р Петранка Неделчева-Мегала от Националния исторически музей и заместник-директорът на Софийската градска художествена галерия д-р Любен Домозетски.

Плакет „Принос в развитие на културата" и грамота получиха писателят, общественик и преводач Захари Йорданов, есеистката, поетеса и журналистка Нели Недева, писателят и публицист Николай Шопов, Държавна агенция „Архиви" и дипломатът, юрист и писател Бойко Коцев. Сред наградените са още писателката и публицист Наталия Ерменкова, операторът, режисьор и продуцент Иван Тонев, продуцентът, аниматор и режисьор Настимир Цачев, авторът в българската анимация Пенчо Кунчев и танцовият артист Богдан Хараламбов.

Отличието получиха също хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева" по повод 50 години от създаването му, Националният военноисторически музей за 110-годишнината си и Регионалният исторически музей в Силистра.

С грамоти за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и националната идентичност бяха отличени читалищният деец Нели Троянова, поетесата Елисавета Шапкарева, журналистът, поет и писател Владислав Кацарски, журналистката Минка Минчева, хумористът и краевед Цветан Дочев и културният деец Елена Ацинова.

В списъка са още Народно читалище „Проф. д-р Асен Златаров – 1961" в Хасково по повод 65-годишнината му, духовият оркестър „Костадин Манов" за 70 години от създаването му, както и Неда Живкова и Николета Гологанова – главни уредници в Софийската градска художествена галерия.

Празничната програма беше допълнена от изпълнения на деца от Националното музикално училище „Любомир Пипков". Калин Матакиев изпълни „Фантазия – импromptю", оп. 66 от Фредерик Шопен на пиано, Алекс Стойнев представи „Рондо" от Марин Вълчанов на саксофон с акомпанимент на Младен Тасков, а Сибила Петрова изпълни „Скерцо" от Юлиус Кленгел на виолончело, също с акомпанимент на Тасков. В програмата участва и Никола Тодоров.

С отличията „Златен век" Министерството на културата традиционно отдава признание на личности и организации с принос към развитието и съхраняването на българската култура и духовност.