"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Парите за култура са най-големият бюджет, който някога е правен. Увеличението спрямо миналата година е 38 млн. евро. Ръстът, с който скачат парите за култура, е по-голям от ръста на икономиката, което показва ясната политика на кабинета за културния сектор".

Това каза министърът на културата Евтим Милошев в предаването "Денят започва" по БНТ.

"От шест месеца съм министър и забелязвам непрозрачност и липса на конкретна финансова логика по отношение на начина, по който се разпределят средствата в културата. В Национален фонд "Култура" имаше непрозрачност в начина, по който се раздават парите. В момента тече процедура по избиране на нов директор", обясни той.

По думите му в бюджет 2027 няма европейско финансиране. "Тази година приключи планът за възстановяване и устойчивост".

Министърът заяви, че финансирането на културата не е бизнес начинание, а държавна задача.