Принц Хари има две мисии в Афганистан като пилот на хеликоптер „Апачи" в британската армия

Принц Хари заяви, че е готов отново да се присъедини към британската армия и да се бие срещу Русия, ако се наложи. Херцогът на Съсекс направи своето изявление по време на посещение в украинския град Лвов, като изрази убеждението си, че Европа най-накрая е „осъзнала заплахата" от руския президент Владимир Путин.

Според Хари Великобритания и Русия на практика са в състояние на конфликт през последните десет години, дори и това да не се проявява с преки военни сблъсъци на британска територия.

„Само защото срещу нас не летят дронове, куршуми и ракети, не означава, че не сме във война", заяви той пред британския вестник „Телеграф".

Хари подчерта, че Великобритания и останалите европейски държави могат да научат много от съпротивата на Украйна срещу руската агресия. Той заяви, че ако бъде призован отново на военна служба, ще се отзове.

„Ако ме помолят отново да се запиша в армията и има такава необходимост, със сигурност ще бъда там, за да служа на страната си заедно с моите бивши колеги ветерани и военнослужещи", каза херцогът.

Запитан дали е притеснен от настоящата геополитическа обстановка, той отговори, че всички трябва да бъдат нащрек и подготвени, а хората с военен опит трябва да са готови отново да служат.

Принц Хари има зад гърба си две мисии в Афганистан като пилот на хеликоптер „Апачи" в британската армия. Първата е между декември 2007 г. и февруари 2008 г., а втората – от септември 2012 г. до януари 2013 г. Военната му кариера приключва през 2015 г.

Хари отправи и завоалирана критика към подхода на американския президент Доналд Тръмп към войната в Украйна. Той направи разграничение между подкрепата на американското общество за Киев, която определи като изключително висока, и позицията на настоящата администрация във Вашингтон.

Херцогът изрази надежда, че европейското единство по въпроса ще бъде подкрепено и от САЩ. Според него политическата ситуация отвъд океана може да се промени след януари във връзка с предстоящите промени в Конгреса.

Хари, който поддържа добри професионални отношения с украинския президент Володимир Зеленски, заяви още, че според информацията, която получава от свои посещения и разговори с политически и военни представители, Украйна печели войната. Той обаче подчерта, че трябва да бъде намерен изход от конфликта за Русия.

По думите му броят на руските войници, които украинската армия убива, е „безумен". Загубите на 30 000 или повече руски и севернокорейски военнослужещи месечно според него са неустойчиви.

Хари осъди и продължаващите руски удари срещу гражданска инфраструктура, болници, медицински центрове и хуманитарни обекти. Той призова международната общност да направи повече, за да защити международното право.

„Сега е моментът да удвоим подкрепата си за Украйна, а не да се отдръпваме", подчерта херцогът. Според него ракетните и дроновите атаки срещу цивилни обекти са признак за отчаяние и показват, че Русия губи войната.