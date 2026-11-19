Египетска археологическа мисия е открила обширен некропол от времето на късния, птолемейския и началото на римския период на Древен Египет в обекта Тел Атриб Абу Бело в делтата на Нил в област Менуфия, съобщава египетският вестник „Ал Ахрам“.

Мястото съдържа стотици каменни, керамични и дървени ковчези, както и няколко сводести гробници, изградени от кирпичени тухли. Значимостта на откритието се състои в разнообразието от погребални практики, видове ковчези и археологически артефакти, намерени на обекта, посочват от Върховния съвет по антиките на Египет.

В некропола се срещат и характерни архитектурни елементи, части от които са все още под пясъка и натрупаните отломки, каза генералния секретар на Съвета Хишам ел Лейти. По думите му това подсказва, че бъдещи разкопки биха могли да разкрият допълнителни структури и археологически свидетелства, пише БТА.

Предварителните проучвания на намерените артефакти сочат, че некрополът най-вероятно е бил използван от представители на средната класа. Погребенията свидетелстват за приемственост на редица погребални традиции, свързани с древноегипетските вярвания и почитането на различни египетски божества, сред които Рененутет, Озирис, Изида и Хатор.

Откритието е важно и поради местоположението на некропола в археологическата зона на древния град Теранотис, разположен при източния вход на долината Уади ал Натрун, известна с добива на минерала натрон, използван при мумифицирането.

Мостафа Ризк, генерален директор на Дирекцията по антиките в провинция Менуфия, обясни, че разкопките са разкрили повърхностен слой, който съдържа стотици каменни саркофази. Някои от тях са открити без капаци, други са напълно разрушени от грабежи в миналото и заради добива на камък в района.

Сред саркофазите са открити и две погребения на соколи, както и три теракотени фигурки, изобразяващи Изида-Афродита.

Екипът е попаднал на човешки останки в лошо състояние. При проучването им са открити следи от балсамиращи материали и смоли, както и остатъци от картонаж и слоеве мазилка, оцветени в жълто, червено, синьо и златисто.

Сред находките са няколко златни езика, каквито са се слагали в устата на починалия, обеца, висулка за златно колие, златни пластини и скарабеи, както и колекция от погребални фаянсови фигурки, наричани ушабти, с различни форма и размер.

Екипът е намерил и маси за поднасяне на дарове, малки каменни глави от статуи и фрагменти от теракотени фигурки, изобразяващи богинята Изида-Афродита. Открита е част от капак на керамичен съд, оформен като Изида-Афродита, седяща върху лотосов цвят и кърмеща Харпократ (бог Хор като дете).

Разкопките и проучването на откритите предмети и архитектурни елементи ще продължат, за да бъдат разкрити нови подробности за историята на некропола и археологическата зона, свързана с древния град Теранотис, отбелязва „Ал Ахрам".