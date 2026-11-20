Две професионални мечти сбъдва Биляна Петринска - спектакълът “Влюбените” на Мила Искренова и моноспектакълът “Ария на съперницата” със Стоян Радев.

“Винаги съм искала текст, който се занимава с големите въпроси, и да има и музика”, разказва актрисата от Народния театър “Иван Вазов” в подкаста “24 часа от живота”.

В “Ария на съперницата” намира темите за любовта, прошката и завистта, за това какво означава да си втори, когато живееш по едно и също време с гений. “Не се случи лесно и не се случи бързо. Но, слава богу, се случи и аз съм много щастлива.” Работата по моноспектакъла я изправя пред ново предизвикателство - сама да изгради ритъма на представлението, без партньори на сцената. “Бързам ли, бавя ли се, скучно ли е”, пита се по време на репетициите Петринска.

Извън сцената обаче се опитва да не играе. Неин познат се съмнявал дали може да ѝ вярва именно защото е актриса. “Това, че си откровен и искрен човек, не значи, че не си добър актьор. Или ако си добър актьор, не значи, че си лъжец”, обяснява актрисата. “Професията не е в това да излъжеш.” Сцената ѝ помага и когато преминава през лична болка. В началото на годината губи баща си. Опора намира в семейството, но и в работата, която за известно време я извежда от собствените ѝ тревоги. Когато излезе на сцената и разказва историята на своята героиня, за известно време се отделя от собствените си проблеми. “Това е моето спасение”, казва Петринска.

Има и мечта, която още не е сбъднала - да се научи да свири на пиано. Започва уроци, но ги прекъсва, когато забременява със сина си Адриан. По-късно той също опитва пиано и барабани. Актрисата си дава сметка, че може би чрез него се е опитала да продължи собственото си желание, но го оставя сам да избере дали да се занимава с музика. “Той е музикален и въпреки всичко аз не искам да го натискам. И когато той пожела да спре, аз се съгласих.”

Още от разговора с Биляна Петринска слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички аудио подкаст платформи.