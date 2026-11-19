Три поколения актьори ще се срещнат в новия спектакъл “Таланти”. Събира ги режисьорът Михаил Петров, който влиза и в една от главните роли. На сцената заедно ще излязат Аня Пенчева, Васил Драганов, Ивайло Димитров и Антония Кундакова.

Сюжетът представя света на театъра, където главните действащи лица са самите актьори. Чрез техните спомени и преживявания историята се връща към миналото, към личните избори, професионалната отдаденост и отношенията с най-близките хора. Екипът на първата репетиция на спектакъла Снимка: Стефан Здравески

Режисьорът Михаил Петров определя историята като носталгичен спомен за преживени моменти, изпълнен с хумор, противоречия и носталгия. Въпреки драматичните сблъсъци спектакълът носи оптимизъм и топлота.

„Има някаква светлина. Има доброта и човещина вътре", казва режисьорът. За него е важно публиката да си тръгне от представлението с положително усещане.

Една от основните теми в спектакъла е цената на творческото призвание. Пълната отдаденост на изкуството често изисква жертви не само от самия артист, но и от хората, които го обичат. Стремежът към професионално съвършенство неизбежно отнема от времето и енергията, които човек би могъл да посвети на семейството и близките си. Екипът на спектакъла Снимка: Стефан Здравески

„Макар да сме хора от една професия, всеки от нас носи опита и гледната точка на своето поколение. Интересното е да намерим общия си език и да вървим по една пътека, за да стигнем на едно и също място в края на спектакъла", казва още Михаил Петров.

Сценографията и костюмите са дело на Елена Иванова, сценичното действие и пластиката са поверени на Мариана Крънчева, а вокален педагог е Евгени Господинов. Драматурзи на постановката са Мирела Иванова и Светлана Панчева, а втори асистент-режисьор е Кристина Захариева.