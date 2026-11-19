С необичайна дипломатическа инициатива кметът на родопското село Забърдо Валентин Черпеков отправи послание за мир към трима от най-влиятелните световни лидери – Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин. Той облепи бутилки от собствената си реколта домашна ракия с етикети, украсени с портретите на тримата, с надеждата, че родопската напитка ще направи пацифисти и тримата.

„Ракията е мое лично производство, от собствено грозде", разказва Черпеков. По думите му бутилки от специалната партида вече са изпратени и до тримата лидери.

„Много неща се решават на маса. Мирът не прави изключение. Изпратил съм от домашната ракия и на тримата лидери. За съжаление, не успях да го направя по-рано, защото до последно не беше ясно дали и кога ще се състои срещата в Шънджън", заяви кметът на Забърдо. С нестандартния си жест той се надява да насърчи световните лидери към диалог и прекратяване на военните конфликти. "Тази ракия не се продава, а се подарява", написал на етикета Черпоков с идеята да не стане обект на проверка от българските власти.

Това далеч не е първата инициатива на Валентин Черпеков, посветена на мира. Преди година той създаде песента „Ой, Доналд, Доналд", посветена на американския президент Доналд Тръмп. Заедно с оркестър „Евробаби" кметът я изпълни под съпровода на родопска гайда и изпрати записа до американското посолство в София.

От дипломатическата мисия изпратили благодарствено писмо до Черпеков в отговор на неговия жест. Това го насърчило да предприеме следваща инициатива – да покани руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски в Забърдо, където да проведат мирни преговори.

През годините кметът последователно превръща родопското село в символ на своите послания за мир. През 2022 г. по негова инициатива там беше открит монументът „Гълъб на мира", дело на скулптора Антон Урдажиев. За създаването му са използвани 250 военни каски – символичен призив за прекратяване на войната в Украйна.

През миналата година монументът беше допълнен с надпис „МИР", изработен също от стари войнишки каски.