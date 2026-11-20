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Grand Theft Auto 6 е на път да се превърне в най-големия развлекателен дебют в историята след премиерата на дългоочакваната видеоигра в четвъртък, настъпила след 13-годишно чакане.

Предварителните поръчки и продажбите през първия ден на пускането на пазара на дългоочакваната екшън игра с отворен свят са надхвърлили 24,5 милиона копия и са донесли приходи от около 2,36 млрд. долара, сочат оценки на аналитичната платформа Sensor Tower.

За сравнение, най-касовият филм за тази година досега – „Спайдър-мен: Чисто нов ден", е събрал 2,5 млрд. долара за целия си период на разпространение в кината.

Разработчикът на GTA 6 Rockstar и компанията майка Take-Two не са публикували официални данни за продажбите на играта, но заявиха, че търсенето е „безпрецедентно".

Играта е най-новата част от почти 30-годишната поредица на Rockstar, посветена на престъпния свят, която се превърна в една от най-популярните видеоигри в историята.

В основата си поредицата представлява сатиричен поглед към американската мечта, като поставя играчите в ролята на професионални престъпници в Леонида – измислен щат, вдъхновен от Флорида.

В най-новата част историята проследява новите герои Лусия и нейния партньор Джейсън – двама дребни престъпници.

Смята се, че разработката на GTA 6 е струвала над 1 млрд. долара, което би я превърнало в най-скъпата видеоигра в историята, пише Би Би Си.

От Sensor Tower прогнозират, че популярността на GTA 6 ще доведе до 10% намаление на времето, което геймърите прекарват в други игри за един играч.

Изследователската компания посочва, че оценките ѝ се основават на данни от разписки за покупки, изпратени по имейл, както и на други статистически източници, които проследяват ежедневно милиони потребители. Анализът обхваща и публични профили в големите платформи за игри като PlayStation и Xbox, на които се предлага GTA 6.

Около три четвърти от продажбите на играта са за PlayStation 5, а останалата част – за Xbox, съобщават от Sensor Tower.

Компанията за проучвания на пазара на видеоигри Niko Partners очаква GTA 6 да генерира над 3 млрд. долара приходи от продажби в световен мащаб през тази година.

Тази сума би наредила играта сред най-касовите развлекателни продукции в историята. Въпреки това тя все още ще бъде далеч от рекорда на филма от 1939 г. „Отнесени от вихъра", чиито приходи се оценяват на 4,5 млрд. долара след корекция спрямо инфлацията.

Очаква се Rockstar да спечели още повече от GTA 6 през следващите години.

Базираната в Ню Йорк компания все още не е обявила кога играта ще излезе за персонални компютри, нито е посочила дата за пускането на мултиплейър разширението, което ще позволи на играчите да взаимодействат и да изпълняват мисии заедно през интернет.

Ако съдим по GTA 5 от 2013 г., мултиплейър режимът може да добави десетки часове допълнителна игра и да донесе още по-големи приходи на Rockstar. Това ще стане чрез покупките с реални пари на виртуални имоти, автомобили и други екстри в играта.

Очакванията към блокбъстъра нарастваха с всяко поредно отлагане на премиерата, след 13-годишното чакане.

Някои критици вече определиха GTA 6 като едно от най-впечатляващите гейминг преживявания, създавани някога. Развлекателният сайт IGN я описа като шедьовър, „създаден без никакви компромиси".

Премиерата на GTA 6 в полунощ в четвъртък в различните часови зони накара много геймъри да останат будни през цялата нощ, а някои дори си взеха почивен ден, за да играят.

Пускането на играта счупи вечерния рекорд на Virgin Media O2 за интернет трафик, след като потребителите се втурнаха да изтеглят огромния файл с размер 212 GB на своите конзоли.

Графичното съдържание на играта е довело до цензуриране на някои елементи в Япония. Подобно на предишните части от поредицата, тя не е одобрена за продажба и в континентален Китай.