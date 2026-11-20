Пиърс Броснан отправи топло послание към Робърт Патинсън по повод новата му роля на Джеймс Бонд. Бившият изпълнител на образа на агент 007 поздрави колегата си с публикация в социалните мрежи, в която му пожела успех в предстоящото приключение.

„Скъпи Робърт, добре дошъл в света на Бонд. Ще бъдеш великолепен", написа 73-годишният Броснан към черно-бяла снимка на 40-годишния Патинсън, облечен в емблематичния смокинг на британския таен агент.

Актьорът припомни и съвместната им работа по драмата „Не ме забравяй" от 2010 г., като сподели, че пази скъпи спомени от този период. „За мен беше истинско удоволствие да наблюдавам как изграждаш впечатляваща филмография и продължаваш да се развиваш. Наслади се на това приключение. С обич, Пиърс", завърши посланието си той.

Броснан изигра Джеймс Бонд в четири филма – „Златното око" (1995), „Винаги ще има утре" (1997), „Само един свят не стига" (1999) и „Не умирай днес" (2002). Под публикацията му фенове не пропуснаха да предложат той да се завърне във филмовата поредица, този път в различна роля.

„Моля ви, г-н Броснан, изиграйте злодей от 007. Какъв обрат би било това", написа един от потребителите. Друг предложи актьорът да се появи за кратко като бивш агент 00, а трети определи посланието му като „чиста класа".

В понеделник беше обявено, че Робърт Патинсън ще бъде новият Джеймс Бонд, като ще наследи ролята от Даниъл Крейг. Новината предизвика разнопосочни реакции сред почитателите на поредицата, но самият актьор не скри ентусиазма си от предстоящото предизвикателство.

„Да кажа, че тази роля е сбъдната мечта, би било твърде слабо казано. Не мога да бъда по-развълнуван от това партньорство и от предстоящата работа с този фантастичен екип", заяви Патинсън.

Звездата от „Здрач" е изпреварил други спрягани за ролята актьори, сред които Джак Лоудън, Джош О'Конър, Калъм Търнър и Никълъс Холт. Според публикациите те са се явили на прослушвания за новия филм. Режисьор на продукцията ще бъде Денис Вилньов, познат с работата си по „Дюн". Премиерата на лентата е планирана за 2028 г.

Междувременно вече се обсъждат и имената на актрисите, които могат да се присъединят към новия филм като момичето на Бонд. Според Variety сред водещите претендентки е Хънтър Шафър от сериала „Еуфория", наред с Лупита Нионго и Джема Чан. Зендея, Маргарет Куоли, Флорънс Пю и Сидни Суини също са сред имената, които феновете посочват като възможни кандидатки за ролята.