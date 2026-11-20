От 2023 г. насам Денят на четенето обединява деца, семейства, учители, библиотекари, образователни институции и организации в България и извън страната. Както всяка година, издателство „КнигаТа" се включи в инициативата с две гостувания в столичното 102-ро училище „Панайот Волов".

В първия ден на четенето главният редактор Надежда Делева гостува на 4-и клас, където с учениците на г-жа Кристина Николова прочете интересния старогръцки мит за Прометей. Децата се бяха подготвили с есета, рисунки и приказки на тема „Старогръцки легенди и митове". А на самия Ден на четенето, 20 ноември, басните на Езоп и Михайловски впечатлиха будните най-малки ученици от 1а и 1в класове, с учители г-жа Андрова и г-жа Алексиева.

Всяко първокласниче бе донесло любимата си детска книжка, като много от децата се включиха в търсенето на поуките от класическите басни. И двете книжки, които заинтригуваха малките читатели, са част от успешната поредица на „КнигаТа" – Златни детски книги, с класически произведения за малки и големи.

Целта на Деня на четенето, който се отбелязва и по целия свят, е да четем заедно и да показваме, че четенето не зависи от възрастта, мястото или професията. То е дейност, която подпомага личностното развитие, образованието, грамотността и ученето през целия живот. През изминалата година в маратона на четенето се включиха 267 515 участника, като се очаква тази година да има нов рекорд.

Денят на четенето е национална инициатива на фондация „Четене", фондация „Детски книги" и сдружение „Книги и четене" и е част от работата на Националния пакт за четенето, към който издателство "КнигаТа" се присъединява.