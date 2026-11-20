Брад Пит е готов да влезе в ролята на злодей в следващия филм за Джеймс Бонд. Холивудската звезда открито заяви, че би приел подобно предложение и дори отправи послание към новия изпълнител на ролята на агент 007 Робърт Патинсън и режисьора на продукцията Дени Вилньов.

Носителят на „Оскар" коментира възможността по време на премиерата на „Новите злополучия на Клиф Буут" („The Further Mis-Adventures of Cliff Booth"). На червения килим Пит научи за избора на Патинсън за новия Джеймс Бонд. Актьорът призна, че през деня е бил зает с работа и все още не е чул новината, съобщава turkiyetoday.

„Харесва ми тази идея. Харесва ми това, което прави, харесва ми изборът му на роли. Мисля, че той наистина притежава необходимите качества", заяви Пит за Патинсън.

Когато го попитаха дали би се превъплътил в противник на британския шпионин, актьорът се усмихна и се обърна директно към камерата, отправяйки послание към Патинсън и режисьора Вилньов.

„Бих приел подобно предложение", каза той. Пит посочи Хавиер Бардем, който изигра злодея Раул Силва в „007 Координати: Скайфол" (2012 г.), като висока летва за всеки, който поеме подобна роля. „Това е сериозно предизвикателство, но бих се заел с него", добави актьорът.

В понеделник студиото Amazon MGM обяви, че Робърт Патинсън ще бъде новият Джеймс Бонд. Така започва нова ера за една от най-популярните филмови поредици, след като Даниел Крейг се сбогува с образа на агента в „Смъртта може да почака" през 2021 г. Това беше 25-ият филм от поредицата.

Изборът на наследник на Крейг предизвикваше спекулации от години. Патинсън е бил сред петимата финалисти за ролята, заедно с Калъм Търнър, Никълъс Холт, Джош О'Конър и Джак Лоудън.

Звездата от "Здрач" вече е работил с режисьора Дени Вилньов по предстоящия „Дюн: Част трета". Засега от Amazon MGM Studios и представителите на Брад Пит не са коментирали дали вече се водят разговори за избора на актьор, който да изиграе следващия голям противник на Бонд.