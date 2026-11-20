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Фотозагадка: Кой е този популярен и обичан естраден дует?

Жокер: Те са на върха на кариерата си през 70-те и 80-те години. Освен на сцената, двамата са заедно и в живота до развода си пез 1985 г.

Очаквайте утре отговора на фотозагадката.