Фотозагадка: Кой е този популярен и обичан естраден дует?
Жокер: Те са на върха на кариерата си през 70-те и 80-те години. Освен на сцената, двамата са заедно и в живота до развода си пез 1985 г.
Очаквайте утре отговора на фотозагадката.
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Фотозагадка: Кой е този популярен и обичан естраден дует?
Жокер: Те са на върха на кариерата си през 70-те и 80-те години. Освен на сцената, двамата са заедно и в живота до развода си пез 1985 г.
Очаквайте утре отговора на фотозагадката.
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