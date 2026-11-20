В неделя - на втория ден на фестивала Varna Winter Fest, на сцената на ДКС Варна ще излезе част от легендарната американска рок група - "Чикаго". The Chicago Experience (TCE), в която влизат основателят на Chicago - Дани Серафин, както и емблематичните вокалисти Джеф Кофи и Кени Сетера, заедно с други музиканти, ще се срещне със своите почитатели и на 23-ти ноември в Пловдив – в зала „Колодрум", и на 7-ми декември в София - в Зала 3 на НДК.

Меломаните ще имат възможност да чуят хитове, покорили световните класации, като "If You Leave Me Now", "Hard to Say I'm Sorry", "25 or 6 to 4" и "Saturday in the Park" на живо.

Едни от най-популярните изпълнители от 90-те години, ще станат част от Varna Winter Fest на 21-ви ноември във варненския клуб The Brick Port. След големия успех на фестивала през миналата година, второто му издание включва легенди на поп и денс сцената като Tony Mortimer от EAST 17, Ray Horton от MILLI VANILLI, Anita от 2UNLIMITED, CAPPELLA и Joe Thompson от Down Low.