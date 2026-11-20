Британският музикант Питър Гейбриъл прогнозира, че изкуственият интелект ще достигне способности да създава изключително качествена музика, а в бъдеще хората ще се сближат технологично с машините и ще се превърнат в своеобразни киборги. Това споделя композиторът, певец и автор на песни в интервю за в. „Гардиън" по повод излизането на новия му албум o\i, съобщава изданието.

Албумът предлага две различни звукови версии на едни и същи композиции. Едната е по-сурова и мрачна и е създадена от американския продуцент и звукоинженер Чад Блейк. Другата представя по-ефирно и изчистено звучене, дело на Майк „Спайк" Стент, работил с изпълнители като U2, Мадона, Франк Оушън и Хари Стайлс.

В разговора Гейбриъл разказва и за необичаен музикален експеримент, в който участва заедно с бонобо на име Канзи. Във видеозапис музикантът свири на синтезатор, докато маймуната самостоятелно избира допълващи тонове на пианото. Проектът е осъществен с помощта на приматолога Сю Савидж-Ръмбо, известна с изследванията си върху комуникацията с човекоподобни маймуни чрез жестове и електронни клавиатури. Според Гейбриъл Канзи демонстрира истинска музикалност и интуитивно успява да открива подходящите хармонични тонове.

На 76 години изпълнителят признава, че за него е необичайно да завършва песни, започнати още когато е бил на около 30. „Разпознавам онова момче, но с натрупания житейски опит неизбежно вземаш различни решения", споделя той. По думите му работата се проточва и защото постоянно се увлича по нови идеи.

„Гардиън" припомня, че Гейбриъл неведнъж е демонстрирал усет към бъдещото развитие на музикалната индустрия. Като фронтмен на Genesis той напуска групата, след като преценява, че прогресив рокът става прекалено помпозен и откъснат от реалността. Убеден е, че останалите музиканти могат да постигнат по-голям успех без него – прогноза, която впоследствие се оказва вярна.

В началото на 80-те години Гейбриъл е сред пионерите в използването на семплирането – технология, позволяваща включването на вече записани звукови откъси в нови музикални произведения. По това време той е единственият човек във Великобритания, който притежава семплер, и други музиканти го използват за своите записи. По-късно изпълнителят основава и компания за внос на подобни инструменти.

Две десетилетия по-късно Гейбриъл отново разпознава потенциала на новите технологии, този път в интернет разпространението на музика. Той става съосновател на стрийминг платформа, която обаче не успява да се наложи, тъй като се появява на пазара по същото време като Spotify.

За разлика от много свои колеги, които изразяват опасения от навлизането на изкуствения интелект в музиката, Гейбриъл гледа на технологията с любопитство и оптимизъм. Наскоро той дори прогнозира, че в крайна сметка изкуственият интелект ще може да се справя с всяка задача по-добре от хората.

Музикантът обаче предупреждава за сериозните рискове от използването на изкуствен интелект и роботи във военните действия. Според него човечеството създава технология, която може да доведе до появата на много по-интелигентен от самото него вид, без да има гаранции, че той ще се отнася отговорно към хората.

„Мисля, че трябва малко да забавим темпото", казва Гейбриъл. Той настоява за международно споразумение, което да регулира развитието на изкуствения интелект, подобно на договореностите в областта на авиационната безопасност и ядрените оръжия. Според него всеки алгоритъм трябва да разполага с вградени предпазни механизми, позволяващи наблюдение, контрол и възможност за изключване.

В същото време Гейбриъл вижда в новата технология огромен творчески потенциал. Според него изкуственият интелект може да даде възможност на повече хора да се изявяват като режисьори, художници и музиканти и да изследват нови форми на творчество.

„В дългосрочен план, ако не можеш да го победиш, трябва да се присъединиш към него", смята изпълнителят. Той прогнозира, че хората постепенно ще се превърнат в киборги благодарение на развитието на мозъчно-компютърните интерфейси – устройства, които ще позволяват директна комуникация между човешкия мозък и компютрите.

Гейбриъл не вижда причина човешкият мозък да не бъде технологично свързан с изкуствения интелект, но подчертава, че всяка подобна иновация може да бъде използвана както за добри, така и за опасни цели.