78-годишната среброкоса дама, извоювала си славата на световноизвестен модел и диетолог, ще представи най-новата си книга

Щеше ли Илон Мъск да стане най-богатият човек в света без начина на възпитание и подкрепата на майка си? През 1995 г., когато той и по-малкият му брат Кимбал стартират първия си бизнес – софтуерната компания Zip2 в Пало Алто, Калифорния, Мей често пътува дотам от канадския си дом в Торонто. В онзи момент тя дава на синовете си всичко, което има в банковата си сметка: 10 000 долара. Парите отиват за офис оборудване и принтери. “Работехме до 2 ч през нощта, като разпечатвахме бизнес плана цветно – по един долар на страница, което беше много скъпо – и бяхме напълно изтощени, но това беше най-добрата инвестиция в живота ми!”, разказва отдадената майка по-късно. В крайна сметка Илон и Кимбал намират инвеститори и цялото семейство отива в хубав ресторант, за да отпразнува успеха. Мей плаща сметката, но предупреждава синовете си: “Това е

последният път,

в който виждате

кредитната

ми карта!”

Днес мултимилиардерът Илон все още търси съветите на майка си, макар и невинаги да ги следва. “Един ден ме попита: “Мамо, какво да правя сега? Да се захвана ли с ракети? С електрически автомобили? Или с нещо друго?”. Посъветвах го да прави едно по едно нещата. А той направи точно обратното!”, казва тя със смях.

На 78 г., със сребристобяла коса, стоманеносини очи, фигура на супермодел и с покоряваща усмивка, Мей Мъск изглежда безупречно – сякаш напредването на годините я е забравило. Въпреки че бе запленен от неземната красота на Белоградчишките скали, синът ѝ Илон така и не дойде в България, но по всичко изглежда, че Мей ще го направи. Очаква се тя да посети страната ни, за да представи на галасъбитие в София, озаглавено “Мей Мъск: истории без граници”, най-новата си книга Timeless, посветена на изкуството на себепознанието, устойчивостта и способността да промениш живота си във всяка възраст въпреки изпитанията.

Жената, чиято кариера на модния подиум разцъфтя след 60-ата ѝ година и която стана световноизвестна преди гениалния си най-голям син, е родена в Канада, но живее в Южна Африка от двегодишна. Детството ѝ минава в непрекъснати пътувания заедно с родителите, братята и сестрите ѝ из Африка с малък самолет, с който баща ѝ – любител археолог, в продължение на години търси митичния Изгубен град на пустинята Калахари. Период на авантюризъм, свобода и независимост, които бележат характера на малкото момиче и по-късно му помагат да се справи с предизвикателствата на живота. Той я оформя като борбената личност, каквато остава завинаги.

Докато учи за диетоложка, Мей среща Ерол Мъск, за когото се омъжва през 1970 г. Но зад тази връзка се крие мрачна действителност. В бестселъра си A Woman Makes a Plan (издадена у нас като “Жената, която има план”) тя разкрива, че бракът ѝ е бил изпълнен с физическо и психологическо насилие. След напрегната юридическа битка Мей успява да получи развод през 1979 г., но на 31 г. остава без пукнат грош и е принудена да отгледа сама трите си деца Илон, Кимбал и Тоска. Казва, че се е налагало да работи на 5 места, за да им осигури покрив над главата, храна и дрехи. Но никога не им помагала с домашните - не само защото работела неуморно, а и защото била убедена, че това е тяхна отговорност. Така отрано ги научила да се справят сами.

Като квалифициран диетолог Мей (по баща Халдеман) открива собствена практика, като едновременно с това следва една отдавнашна страст, зародила се в младостта ѝ – моделството. Първите ѝ стъпки в тази индустрия датират още от 15-годишната ѝ възраст. През 1969 г. тя достига до финала на конкурса “Мис Южна Африка”. И все пак едва много по-късно кариерата ѝ поема устремно напред. “Знаете ли, кариерата ми наистина тръгна нагоре, когато спрях да боядисвам косата си. Бях на 59 години!”, споделя тя през 2022 г. Приемайки напълно възрастта си, елегантната дама прави символичен жест, като оставя на воля снежнобелите си коси. Този имидж я превръща в икона на успеха, без значение от възрастта.

Днес Мей Мъск е значима фигура в света на модата: била е посланик на Dior Beauty и L’Oreal, украсявала е кориците на списания като Elle, Vogue, Time, Harper’s Bazaar и Sports Illustrated, появявала се е във видео на Бионсе. На 74 г. се снима по бански за корицата на Sports Illustrated и така става най-възрастният модел, който се е осмелил да направи това. Дефилирала е на седмиците на модата за много прочути марки, а когато не е на подиума, модните къщи ѝ отреждат почетно място на първия ред на своите ревюта.

“Остаряването не ме притеснява; твърде заета съм да се забавлявам”, пише в книгата си “Жената, която има план”. Паралелно с кариерата си на модел Мей развива и бизнеса си на специалист по хранене, като прави презентации по целия свят. По повод на деловото си дълголетие казва пред сп. “Форбс”: “Мисля, че това дава надежда на жените, че с напредването на възрастта могат да продължат да работят, да бъдат значими, уверени и в хармония със себе си.”

Близостта между Мей и децата ѝ остава много силна през годините. “През целия ми живот майка ми винаги е била най-голямата ми опора, дори когато идеите ми са изглеждали налудничави”, споделя Илон Мъск. Двамата се появиха под ръка на Мет галата през 2022 г., а понякога той я моли да го придружава дори на бизнес срещи. Мей е и най-запаленият му защитник. Тя е убедена, че отглежда гений и визионер, още в детските му години.

В книгата, която ще представи в София, Мей разказва много за отношенията с децата си. Връщайки се към ранното детство на основателя на “Тесла” и “Спейс екс”, тя признава, че му

е позволила да напусне

дома ѝ на 10 години

и да заживее при баща си, тъй като момчето не можело да диша без компютри и книги – неща, които тогава тя не е имала възможност да осигури. Мей свързва това решение с интересите, които в крайна сметка оформят живота му: “Децата ми винаги са можели сами да правят своя избор, а ако не са доволни от него, винаги е можело да се върнат. Илон знаеше, че при мен винаги ще намери уютен дом, но там нямаше да има компютър, нито книги за четене. Това бяха неговите приоритети и аз ги приех.”

Мей пише още, че често се е налагало да служи за медиатор между синовете си Илон и Кембал по време на първата им компания Zip2. Двамата имали съвсем различен стил на управление и това създавало остри конфликти. Но независимо че все още живеела в Торонто, а те в Калифорния, майката винаги била насреща: “Дори като млади възрастни те имаха нужда от майчина помощ - спомня си Мей в книгата Timeless. – Стресът от изграждането на компания и дългите часове работа им идваха в повече. Ценяха семейните ни срещи.”

И трите ѝ деца постигат огромен успех: Илон е най-богатият човек в света, Кимбал управлява група ресторанти и компании, свързани с природосъобразно хранене, а дъщерята Тоска е известен продуцент и режисьор със собствена стрийминг платформа.

Всъщност именно Тоска като че ли прави най-точното описание на Мей: “През целия си живот съм виждала майка ми да прави всичко. Затова мисля, че винаги ще очаквам тя да е способна на всичко. Понякога се чудя дали не е време да започна да ограничавам тези очаквания предвид това, че тя остарява. Но после я поглеждам отново – все така неудържима – и си казвам: още не.”