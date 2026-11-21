Хванати за ръка, с целувки и без желание да крият чувствата си - така Андреа и новият мъж до нея, Николай Николов, се появиха на концерта на турската звезда Едис Гьоргюлю у нас преди дни.

Сред музиката и оживлението на вечерта фоторепортери уловиха тяхната близост. А певицата сама даде най-краткото обяснение за усмивката си: "Да, влюбена съм и се надявам винаги да е така."

Държат се за ръце и без това да е видно за фотообективите Снимка: "България Днес"

След години, в които личният й живот се превръщаше в тема номер едно заради раздели, разочарования и несъстояла се сватба, сега Андреа говори за бъдещето с надежда. Нейният любим Николай се занимава с производство на филми, а според информацията за двойката, той е готов да стане баща от певицата. Двамата вече мислят и за общо дете. Влюбените признаха, че дори са се консултирали с известния гинеколог д-р Иван Сигридов, за да потърсят съдействието му по пътя към мечтаното родителство.

"Винаги съм мечтала за голямо семейство и ще се радвам, ако ни се получат нещата", споделя изпълнителката.

Дълги години Кобрата беше човекът за нея Снимка: Архив

Романтиката им не остава само зад затворени врати. Двамата се разхождат, държейки се за ръце, и си разменят целувки без притеснение от чуждите погледи, видя "България Днес". На концерта на Едис щастието им забелязаха и други популярни гости - колежката й Биляниш, Ивоне, Иво Димчев, пиарът Наско Лазаров, международният филмов директор Пинар Челик, както и Зейнеп Бирбудак, от приятелския кръг на турската звезда. Пожеланията към двойката бяха да продължава да се обича, а разговорите стигнаха и до една романтична идея - ако има сватба, на нея да пее самият Едис.

За Андреа подобни мечти имат своята дълга предистория.

13-годишната й връзка с Кубрат Пулев остава най-разпознаваемата глава от личния й живот. Двамата се срещат в столично заведение, когато голямата известност тепърва им предстои. Певицата често е разказвала, че в началото нямали почти нищо финансово и деляли малък апартамент. После успехите им вървят успоредно. Тя изгражда кариера и отвъд България и печели определението "най-експортираната българска певица".

Той се превръща в Кобрата - боксьора, стигнал до претендентското място за световната титла в тежка категория. През по-голямата част от тези години двамата изглеждат неразделни. Кубрат се появява в нейни видеоклипове, включително в "Хайде, опа", а Андреа му посвещава песни. Любовта им става част от публичните им образи, а въпросът кога ще се оженят неизменно ги следва.

През 2014 г., преди двубоя с Владимир Кличко, Пулев обявява, че ако победи, ще се оженят на ринга. Той губи срещата, а сватба така и няма. Несбъднатото обещание се превръща в болезнена тема, към която фенове и медии многократно се връщат.

Днес пътищата им са разделени. В момента Кубрат живее на семейни начала с Розали Петрова и двамата имат две деца.

Андреа също продължава напред, макар следващата й любовна история да се оказва нетрайна. Романсът с турския актьор Емре Йозмен я отвежда често до Истанбул. Пътуванията и чувствата обаче не прерастват в общото бъдеще, на което се е надявала.

С новият мъж до себе си обаче, певицата отново говори за желанието си за сериозно обвързване.

"Той е различен, дано да ни се получат нещата", казва певицата.

Покрай новото начало отново се коментира и външният й вид. Според нейни познати в момента Андреа приема хапчета за отслабване, с които се опитва да свали натрупани килограми и да се доближи до фигурата си от началото на кариерата. В разказите на близките това желание се свързва и с плановете й за бъдещо майчинство. "Именно от лекарствата Андреа има синини по тялото, те влияят много силно на черния дроб и затова й избиват петна, няма друго обяснение", твърди пиарът й Наско Лазаров.

И Шаги я ухажвал, но без успех

Международните срещи отдавна са част от историята на Андреа. В Маями Андреа снима клип към "I Wanna" с френския диджей Боб Синклер и ямайската звезда Шаги, познат с "Boombastic" и прозвището Миста Лова-Лова. Снимките продължават само два дни, но включват няколко впечатляващи места - нощен клуб, луксозна къща с три басейна и частно яхтено пристанище. Сред основните сцени са буйните танци на Андреа с Шаги. Певицата сменя три визии, всяка с оскъдно и предизвикателно облекло, в духа на сценичния й образ. "Разбира се, че намерихме време и да се позабавляваме. След снимките отидохме в клуб, в който Боб имаше участие - беше претъпкано. На зазоряване се разходихме по плажа. Повярвайте ми - океанът беше невероятен. На всяка цена ще се върна в Маями, за да разгледам, защото този път не ми остана време", разказва развълнуваната Андреа. От това пътуване остава и една закачлива история. Певицата признава, че Шаги я е ухажвал, но, както сама дава да се разбере, "не му се отворил парашутът".

Баба й Тодорка е нейният идол

Зад сценичния блясък на Андреа стои и една много лична връзка с изкуството - тази с баба й Тодорка Ахтарова. Жената, която я отглежда, прекарва близо три десетилетия в Народния театър и остава най-важният й пример.

"Разказвала ми е много истории за колегите си, сред които Стефан Данаилов, Никола Анастасов, Григор Вачков и още много други велики имена, с които е изкарала младостта си", спомня си певицата. По думите на внучката й Ахтарова била не само талантлива, но и много красива. Преди да стигне до Народния театър, работи като манекенка. След това става солистка в "Народен театър на селото", където е примабалерина и участва в многобройни представления из страната.

Андреа обаче не успява да я види в представление.

"Когато вече бях пораснала, баба ми Тодорка беше приключила с театъра", казва тя. Най-скъпото наследство за певицата остава времето им заедно.

"Целият ми съзнателен живот до 18-годишна възраст беше изцяло с тази жена, защото тя ме е отгледала", споделя Андреа. Двете правят почти всичко заедно, а сред любимите им занимания е слушането на песните на Лили Иванова. Така музиката и театърът присъстват в живота на бъдещата певица много преди собствените й изяви. И днес всяко посещение на театър връща Андреа към спомена за Тодорка.

"Според мен всеки млад човек трябва да ходи на театър поне веднъж месечно. Емоцията, която дава, е много по-жива и истинска от един филм. Моята баба е моят идол", категорична е певицата.