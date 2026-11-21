Младите лъвчета на българския спорт си падат по по-големи - Гришо е на 24, когато тръгва с 37-годишната Никол Шерцингер, Никола Цолов е на 19 и се влюбва в 27-годишната Лина. А Бербатов вече две десетилетия е с три години по-голямата Елена

Той е на 24, тя - на 37. Григор Димитров вече е играл полуфинал на "Уимбълдън", а Никол Шерцингер е обиколила света с "Пусикат Долс".

Двамата имат предостатъчно поводи за разговор, но когато тръгват заедно, светската преса се хваща за едно число - тринайсет. С толкова години певицата е по-голяма от българина. И ако у нас някой подхвърли по този повод "Хвани си кака да те отрака", трудно ще се намери по-прочута двойка за илюстрация.

Никола Цолов се целува с Цвети Снимка: "България Днес"

Конкуренция на Гришо вече му прави Никола Цолов. На концерта на JMSN в Борисовата градина фотографите улавят 19-годишния пилот да целува момиче, по-голямо от него с осем години. При капитана на волейболните национали Алекс Грозданов разликата е четири, а при съотборника му Симеон Николов - три. Димитър Бербатов пък има най-дългата история по темата. Още когато е младият хубавец на българския футбол, около него се говори за по-големи жени. С една от тях днес отглеждат две дъщери.

Елена е по-голяма от Бербатов. Двамата нямат брак, но са щастливи родители на пораснали дъщери. Снимка: Архив

Гришо и Никол - 13 години разлика и едно гостуване в България

Когато британският "Сън" събира имената на Григор и Никол в заглавие, и двамата току-що са излезли от връзки, следени почти толкова отблизо, колкото кариерите им. Той се е разделил с Мария Шарапова, тя - с Люис Хамилтън.

В началото 24-годишният тенисист и 37-годишната певица избягват общите снимки. После Никол започва да се появява на мачовете му, а Григор я довежда и в България. За публиката, свикнала да я гледа на сцена или в бокса на Формула 1, вече има и трето място, на което да я търси - неговата ложа.

В Мексико Сити Ейса Гонсалес запозна Григор Димитров със свои приятели и всички заедно отидоха на ресторант, където се развихри купон с местни певци и много танци. Нашият тенисист успя да намери ритъма и обясни на останалите от компанията, че в България има много различни танци, а накрая остави послание с благодарност за добрата храна.

Увлечението на Гришо по по-големи жени влиза в светските колонки още с името на Серина Уилямс. Двамата са забелязани заедно в Париж, а в Маями намират време да гледат мачовете си. Разказва се и как жена, която вози Григор по време на турнир в САЩ, го пита с коя тенисистка би излязъл. Българинът посочва Серина. Дали е имало роман, двамата така и не потвърждават публично.

Александра също е малко по-голяма от Карлос Насар Снимка: Архив

С Мария Шарапова, четири години по-голяма от него, Гришо действително става двойка. Тя вече е стигала до №1 в света, когато младият българин започва да си пробива път към тенис елита. От ухажването им остава един чудесен кадър. Мария е в Милано за демонстративен мач и върви по улицата, когато Григор я настига на светофар. Тя се обръща изненадана, вижда го и се засмива. В ръката си той носи пакетче бонбони "Sugarpova" - нейната собствена марка. Връзката им продължава няколко сезона, а след раздялата става ясно колко сериозно рускинята е гледала на общото им бъдеще.

Карин Околие също е по-голяма от годеника си Алекс Грозданов Снимка: фейсбук

След Шарапова и Шерцингер има и любопитно изключение. Лолита Османова е по-млада от Григор, а двамата остават заедно повече от две години. Според публикациите се запознават на кортовете в Монте Карло. Мястото е съвсем естествено и за нея. Дъщерята на руския бизнесмен Елдар Османов започва да играе тенис на осем. Близо десетилетие животът й минава в тренировки, полети и турнири. В някои дни има по три занимания, а в единствения почивен ден родителите й настояват да си остане вкъщи, за да се възстанови. Контузии прекъсват амбициите й за професионална кариера, но и любовта й с Гришо също си отива.

Със следващата си мацка - Мадалина Геня, топтенисиста ни се появява на корта уж случайно. Тя също е по-голяма от него. Когато камерите я показват по време на мача му с Карлос Алкарас в Мадрид, румънката е на 35, с близо четири години по-голяма от българина. Родена в Слатина, румънката Мадалина учи пиано и балет, а на 15 заминава за Милано, за да работи като модел. В киното играе младата София Лорен в "Домът на Гучи" и си партнира с Ед Уестуик в Deep Fear. Има дъщеря, а преди Григор светската преса я свързва и с Леонардо ди Каприо.

Сред жените до българският красавец е и Ейса Гонсалес. Мексиканската актриса и певица също е по-голяма от него, макар разликата им да е далеч по-малка от онези 13 години с Никол. Ейса става известна още като тийнейджърка с главната роля в музикалната теленовела "Лола", преди да стигне до Холивуд. А за почитателите, които я помнят покрай Джейсън Момоа, появата й край тенис корта е повод на свой ред да се поинтересуват от прочутия българин.

Бербо избира по-голямата Елена

При Димитър Бербатов най-много се говори за жените от младежките му години, а най-дълго до него е тази, която най-рядко дава интервюта. Елена Щилянова е с три години по-голяма от Митко. Дъщеря е на строителен предприемач, родом е от Бургас и е израснала в столичния квартал "Хаджи Димитър". Двамата са заедно от 2006 г. Не са сключвали брак, имат две дъщери - Деа и Елиа, и за двайсет години са успели да запазят голяма част от семейния си живот за себе си.

Преди Елена сред жените, разказвали за младия Бербатов, е гримьорката Силвия Стойчева. Споменът й е от фотосесия с доста особен регламент. Двамата играят на джаги, а който получи гол, сваля дреха. Проблемът на Силвия е, че насреща й дори на джаги стои Бербатов.

"Той ме би 10:0 и останах без дрехи", разказва тя пред английско издание. По думите й и двамата тогава са свободни и между тях има интимна близост.

За връзка с нападателя говори и Даниела Арнаут, модел и финалистка в "Мис Плеймейт". Но ако някоя от жените в тази история би имала какво да каже за разликата в годините, това е Деси Банова, днес Плевнелиева. Според разказа, цитиран в светската преса, с Митко са заедно около четири месеца. А обяснението за раздялата, което се приписва на самата Деси, е само две думи - "неговата незрялост".

В хрониките покрай Бербатов присъстват още моделът Маги Вълчанова и Снежина Вълкова. Споменава се и Станислава, съпругата на близкия му приятел Тодор Кючуков. За нея светските издания разказват версия за любовен триъгълник, останала непотвърдена. Публично известно е друго - Митко става кум на сватбата на Тодор и Станислава, а по-късно и кръстник на сина им Алекс.

Никола е на 19, Лина - на 27. А преди целувката има Валерия и Крисия, също по-големи

Никола Цолов е едва на 17, когато испанският модел Валерия Суарес започва да се появява до него. На едни от първите им общи снимки тя го прегръща край пистата. На други двамата са пременени за сватба в София и позират пред храм-паметника "Св. Александър Невски". Кадрите споделя самата Валерия. Тя ходи на състезанията му, а когато е далеч, следи стартовете по телевизията. Кога и защо се разделят, двамата запазват за себе си.

С Крисия Тодорова интересът удома е още по-голям. Певицата и пилотът показват отношенията си през ноември 2025 г. Тя често пътува до Испания, където живее Никола, а през март двамата се появяват заедно на театралните награди "Икар" в Народния театър "Иван Вазов". През септември 2026 г. Крисия лично потвърждава раздялата.

"Заедно взехме това решение да не сме вече близки", казва тя и обяснява, че имат различни приоритети. По това време певицата вече обмисля заминаване за САЩ. И тогава идва концертът в Борисовата градина. Музикантът JMSN е на сцената, но фотографите на "България Днес" откриват своя сюжет сред публиката. Никола е до русо момиче с къса коса. Първо се държат за ръце, после идват прегръдките и целувките. На следващия ден става известно и името й - Цветелина Грамова, позната в модните среди като Лина. Тя е на 27. Той - на 19. Осемте години разлика изведнъж се оказват почти толкова обсъждани, колкото самата целувка.

Лина е завършила "Мода" в НБУ, снима се в кампании за облекло и бельо и работи с български марки. Освен по русото каре се разпознава по изсветлените вежди и смелите цветови съчетания. На HALF WALK 2026 участва като модел в направлението "Symbiosis", където облеклото, музиката, движението и сценографията са част от едно представление.

След концерта любопитните откриват, че Лина е следвана в Инстаграм и от Крисия, и от майката на Никола - Мирослава. Двете момичета дори са харесвали снимки една на друга. Междувременно Крисия споделя песента I Will Overcome на RAYE – "Ще го преодолея", без да посочи на кого я посвещава, но всеки се сеща, че това е бившият й Никола Цолов.

Четири години при Грозданов, три при Мони Николов и една при Карлос Насар

Във волейболния национален отбор по темата "какички" най-далеч е стигнал капитанът Алекс Грозданов.

На 28 г. той вече се е сгодил за лекоатлетката Карин Околие, която е с четири години по-голяма от него. Двамата идват от различни спортове, но Карин няма нужда някой да й обяснява защо преди състезание се пази тишина или защо след загуба невинаги ти се говори. Познава го от собствените си стартове. При Симеон Николов и Александра Узелац дори спортът е един и същ. Българският разпределител е на 19, сръбската волейболистка - на 22. И докато в светските страници Александра е "по-голямата приятелка на Мони", в залата си има собствено име и своя публика. Там спокойно могат да представят и Симеон като по-младото гадже на Узелац.

При Карлос Насар и Александра Костадинова сметката е най-къса. Щангистът е на 22, Алекс - на 23. Само година преднина за нея. Трудно е да наречеш 23-годишно момиче "кака" на мъж на 22, без поне малко да се усмихнеш.

Лесно е да преброиш годините между двама души. По-трудно е да видиш какво ги държи заедно, когато мачът е свършил и камерите са прибрани. За един млад спортист, от когото всички чакат победа, може да е истинско облекчение до него да има жена, пред която може да каже и "днес ми беше тежко". Жена със свой път, която познава и успеха, и разочарованието. А той на свой ред може да бъде човекът, който пази място на първия ред, когато прожекторите са насочени към нея.

В приказката "Хвани си кака да те отрака" има закачка, но тя пропуска половината история. И по-младият има какво да даде, и по-голямата има какво тепърва да открие.