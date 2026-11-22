Футболната звезда иска 41 млн. долара, защото имиджът му на посланик на лукса бил накърнен

Дейвид Бекъм се хвърля в съдебна битка, която сериозно може да разклати позициите му на обичана футболна звезда. Бившият капитан на английския национален отбор съди козметичния гигант Coty, че е допуснал парфюми и тоалетни води, носещи името му, да се продават в бензиностанции и магазини за евтини стоки от типа “всичко за един паунд”. Бекъм претендира за обезщетение от 41 млн. долара, тъй като това е нарушило имиджа му на посланик на ежедневния лукс, който години наред гради като рекламно лице на световни марки за мъжка мода, козметика и напитки.

Макар делото във Върховния съд на Ню Йорк все още да не е стартирало по същество, водещи медии по света коментират, че залогът е много по-голям за футболната звезда от въпросната сума. Според тях използването на

изрази като “шок и ужас” в съдебния иск

вероятно ще подразни масовата публика, а и във времена на икономически трудности подобна реакция от страна на милиардер лесно може да бъде възприета като снобизъм. Освен това и досега парфюмите на Бекъм традиционно са се продавали на достъпни цени, някъде около 20 паунда в родната му Великобритания. Те никога не са били предлагани в луксозни бутици и в това няма зла умисъл. По подобен начин са били продавани и козметичните продукти на звезди като Кристиано Роналдо, Антонио Бандерас, Ариана Гранде, Бритни Спиър и Дженифър Лопес, защото феновете им са предимно млади хора с ограничени финансови възможности.

Съдебният иск поставя под въпрос и лоялността на Бекъм в бизнеса. Адвокатите на Coty твърдят, че футболистът използва делото само като претекст, за да прекрати предсрочно договора им и да премине към конкурентна компания. Затова те настояват искът да бъде отхвърлен. А и фирмата отрича някога да е продавала продукти от серията “Дейвид Бекъм” в магазини Poundland, въпреки че има правото сама да решава къде те да бъдат предлагани.

Фирмата на футболната звезда DB Ventures обаче е на друго мнение. Според тях стоките с името на Бекъм са “синоним на съвършенство и изтънченост, символ на лукс в ежедневието” и поставянето им в кошове за разпродажби не само нарушава лицензионното споразумение, но и уврежда луксозния имидж на марката.

Бекъм, който е бивша футболна звезда на “Манчестър Юнайтед” и “Реал Мадрид”, превърна успеха си на терена в доходоносен бизнес, след като се оттегли от активна спортна дейност през 2013 г. Той изгради холдингова компания, която се грижи за разнородните му предприемачески начинания. DRJB Holdings Limited действа като съвместно предприятие, развиващо личния бранд на Бекъм. Най-голямото звено в нея отговаря за глобалните рекламни договори на звездата, спонсорства и партньорства с марки като Hugo Boss, Stella Artois, Lenovo и McDonald's. Друго подразделение пък се грижи за лицензионните му споразумения за потребителски стоки и модни колекции, включително дългогодишно партньорство с Аdidas. Холдингът има и продуцентска къща, която стои зад успешните поредици за семейство Бекъм по Netflix, както и зад други телевизионни проекти.

Само през тази година DRJB Holdings е отчела приходи от 110 млн. долара, което е рекорд и се дължи основно на международни договори и кампании около световното първенство по футбол. Самият Дейвид Бекъм е получил около 51 млн. долара дивидент, тъй като участва в дузина реклами на спонсори на шампионата.

Но още преди да го направи, той се вписа в историята като първия спортист милиардер на Великобритания. През май 51-годишният Бекъм влезе в годишната класация на най-богатите хора в страната, която “Сънди Таймс” традиционно изготвя. Тя показа, че футболната звезда и съпругата му Виктория са успели да удвоят състоянието си през последната година. Те вече

притежават активи за общо 1,185 млрд. паунда,

докато през 2025 г. състоянието им се е оценявало на около 500 млн. паунда.

Основният ръст на богатството се дължи на инвестициите на Дейвид Бекъм в САЩ. Той успя да продължи договора на “Интер Маями” с Лионел Меси до 2028 г., което повиши стойността на неговия дял във футболния клуб. Освен това купи обширен имот в съседство с базата на отбора си, който му осигури допълнителен доход. Междувременно приходите от едноименната модна линия на Виктория Бекъм надхвърлиха 100 милиона паунда.

Футболната звезда получи и отдавна чаканото рицарско звание и титлата сър от британския крал Чарлз III за приноса си към спорта и активната благотворителна дейност като посланик на УНИЦЕФ през последните 20 години.

Сега обаче всички тези успехи се преразглеждат през заведеното от него дело. И не само потребители на социални мрежи, но и редица английски медии го критикуват и обвиняват в алчност. Британският “Телеграф” пише, че Бекъм е имал претенции за аристократизъм след получаването на рицарското звание, но от съдебния му иск не лъха на лукс, а на вулгарност. Според изданието истинската класа изисква човек да се усмихне и да подмине подобна ситуация, вместо да съди партньорите си. То припомня и стремежа на Бекъм да се сближи с британското кралско семейство и го противопоставя на мотото на покойната кралица Елизабет II - “Никога не се оплаквай, никога не се обяснявай”. Вестникът иронично коментира, че самите кралски особи си разменят евтини шеговити подаръци на Бъдни вечер, така че не е изключено тази година някой от тях също да отскочи до Poundland за “одеколон на недоволния рицар”.

Синът Ромео дебютира във филм за гей двойка в тениса

Виктория и Дейвид Бекъм на премиерата на филма Forty Love, който участва и синът им Ромео. СНИМКА: GETTY IMAGES

Виктория и Дейвид Бекъм имаха повод за голяма родителска гордост след месеци на сътресения в семейството, предизвикани от най-големия им син. 27-годишният Бруклин спря да общува с тях в началото на годината, обвинявайки ги, че поставят "марката Бекъм" над личните отношения. Той обяви, че прави това, за да защити психичното си здраве, което било повлияно от непрекъснатото публикуване на съдържание от родителите му в социалните мрежи за случващото се в семейството.

Раздорът се отрази на отношенията на Бруклин с по-малките му двама братя и сестра. Той не присъства на премиерата на първия филм, в който Ромео Бекъм участва. Тя бе в Париж във вторник, като Виктория и Дейвид бяха снимани как щастливо прегръщат своя син след прожекцията на Forty Love. Във филма 24-годишният Ромео влиза в образа на харизматичен съперник на тенисиста Саша Гало, чиято спортна конкуренция прераства в романтична връзка. Той играе убедително не само в горещите любовни сцени, но и на корта, за което не му е била необходима специална подготовка. Причината е, че като дете Ромео активно тренира тенис, включително с българската звезда Григор Димитров и с шотландската Анди Мъри, преди да премине към футбола и модата.

Влизането в гей отношенията обаче е било по-сложно, тъй като Ромео от две години е щастливо обвързан с модела Ким Търнбул. Приятелката му също присъства на премиерата и го поздрави за убедителния му актьорски дебют. Дълго време Ким бе сочена от таблоидите като причина за раздора с Бруклин, защото преди това имала романтична връзка и с него, но наскоро тя категорично отрече. По думите двамата са били само съученици, но нищо повече.