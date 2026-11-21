За мъжете, които имат значително по-млади партньорки, се говори с възхищение, а жените в същата ситуация често наричат "пума" или "стара чанта"

Френският президент Еманюел Макрон скандализира Франция с изгряването си през 2017 г., а ехото се чу из цяла Европа. Какво беше най-шокиращото обаче - не политиките, не личността му, а изборът му за партньор в живота. Съпругата му Брижит е с почти 25 г. по-възрастна от него. Може би скандалът нямаше да е толкова голям, ако беше гей, но това първата дама да е “стара чанта”, както мнозина я нарекоха, се превърна в сочна дъвка за европейците. Двамата се запознали в частния йезуитски лицей “Провиданс”. Еманюел бил само на 17, а тогава 41-годишната Брижит била негова учителка. Двойката преминава през редица предизвикателства - сред тях първоначалното неодобрение на родителите на Еманюел, които го местят в друго училище, и първия брак на Брижит. Днес той е на 48, а тя на 73 и са все така заедно. Вероятно повечето българи първо асоциират Еманюел Макрон с по-старата му жена. А Брижит, от своя страна, съвсем спокойно може да обвини хората с подобни коментари в ейджизъм - възрастова дискриминация. И би била съвсем права - това, че е стара, не значи, че не става. Даже напротив!

По-възрастните дами са особено предпочитани от редица млади мъже, дори момченца. И докато редица байганьовци ругаят хомосексуалните за развалянето на “традиционните ценности”, се заражда и нова заплаха - обичта между стари дами и млади мъже. Случва се - любов от пръв поглед или сродна душа, голяма работа, че е по-голяма. Оказва се обаче, редица мъже целенасочено търсят по-големи жени - понякога дори на възрастта на майка си, а това не е просто идея, а цяла тенденция.

“Майка, която искам да чукам”, както е директният превод на

английското понятие MILF - mother I like to fuck,

е една от най-популярните категории в порното. Статистиката на най-популярния сайт за възрастни в света ежегодно нарежда категорията MILF в трите най-търсени. През 2024 г. филмите с млади мъже и по-възрастни дами дори са отличени като най-гледани в сайта.

Терминът MILF обаче съвсем не е нов. Според лингвистката Лоръл А. Сътън изразът е създаден през пролетта на 1992 г. от студенти по лингвистика в Университета на Бъркли, Калифорния. Три години по-късно вече се употребява широко в интернет пространството в дискусии след публикуването на фотосесия на атрактивни майки в списание “Плейбой”. През 1999 г. филмът “Американски пай” прави израза световноизвестен. В комедията герой използва понятието по адрес на майката на негов колега в университета.

Акронимът обаче има предшественик - изразът yummy mummy. В буквален превод означава “вкусна майка”, а за първи път се използва през 1976 от писателката Лиза Алтър в романа Kinflicks - “семейни истории” на български. В няколко от страниците на бестселъра сюжетът се развива около играчи в училищен футболен отбор, привлечени от жени на възрастта на майка им.

Въпреки че MILF концепцията е хитът на порноиндустрията, далеч не можем да я определим като преобладаваща при мъжете, които търсят реални срещи.

Статистика на популярен сайт за запознанства EliteSingles проверява 450 хил. потребители и разкрива нещо интригуващо. Оказва се, повечето мъже между 20 и 29 години са задали филтър в платформата, с който търсят от 3 до 6 години по-големи жени от тях. Интересно е, че по-възрастните мъже обаче (60-69) търсят до 11 години по-млади жени от тях, а масово дамите продължават традиционно да желаят по-големи от тях мъже. Така концепцията за MILF срещи остава нишова, но константна.

Изследване на калифорнийски учени, публикувано в PNAS, установява, че масово и мъжете, и жените изпитват по-силно привличане към по-млади партньори. Изследователите анализират 6262 души, участвали в срещи на сляпо, и поставят под въпрос някои от традиционните представи за половите различия в привличането. Изследването от 2025 г. показва, че привличането не следва толкова строги възрастови правила, колкото обществото често предполага.

Световната поп звезда Шер, която е носителка на почти всички престижни награди за изкуство, също има младо гадже. Рапърът Александър

Едуардс е бил новородено бебе, когато Шер взема първия си “Оскар”

40 г. разлика обаче не пречат на двамата влюбени - те са заедно вече 4 г., въпреки че Шер е на 80, а Александър на 39.

Двойката взривява социалните мрежи, а коментиращите наричат известната певица “пума”. Така разговорно назовават по-възрастните дами, които предпочитат романтични или сексуални отношения с по-млади мъже. Понятието придобива особена популярност в началото на този век, когато Холивуд и телевизията започват все по-често да представят подобни връзки.

Около целия отзвук на обществото по темата обаче ясно личи едно противоречие. Докато за мъжете, които избират значително по-млади партньорки, често се говори с възхищение или иронично одобрение, жените в същата ситуация нерядко са обект на подигравки.

От друга страна, обществото сякаш приема по-лесно идеята, че младата жена може да бъде привлечена от богатството, авторитета и опита на по-възрастен мъж, отколкото че младият мъж може да харесва самостоятелна, уверена и сексуално активна жена с повече житейски опит. Вероятно можем да си обясним това с традиционните представи за мъжка стабилност и женска сигурност.

Отношението към жените, които остаряват, е особено показателно за двойните стандарти в обществото. Докато мъжете често запазват статута си на желани партньори с напредването на възрастта, пред жените обществото издига тежки бариери - как “старата чанта” ще има младо гадже?

За да “става” една жена, се очаква да изглежда млада, да поддържа определена външност и да не демонстрира прекалено открито сексуалността си след определена възраст. Така обществото често нарича по-възрастния мъж “сребърна лисица”, “зрял красавец” или “мъж в разцвета си”, а жената в същата ситуация “стара чанта” и “пума”. Дори когато става дума за еднакво доброволни отношения между двама пълнолетни души, обществената реакция не е еднаква. И може би именно затова връзките между по-възрастни жени и по-млади мъже предизвикват силни реакции. Те поставят под въпрос едно от най-дълбоко вкоренените очаквания - че жената трябва да бъде по-млада от мъжа, за да бъде желана. А старата - не става.