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Денят е неделя, 19 ноември 1967 г. Поетът Владимир Башев и жена му Вера се връщат от гробищата. Били са на панихида на първата съпруга на Иван Славков, стюардесата Светла Маринова.

Башев вече е написал следните редове:

“Ще умра на път, летейки

в бели, гибелни мъгли

- без упойки, без жалейки,

без останки, без следи...”

В това свое стихотворение поетът сякаш предрече смъртта си. Но не позна, че няма да остави следи!

Със семейния москвич двамата пътуват за обяд при майката на поета. Той кара с нормална за софийските улици скорост.

Двамата с Вера са женени от две години. “Виж какво става!” - изведнъж извиква Башев. Това са последните му думи. А Вера вижда как върху колата връхлита голям товарен камион. Това е последният ѝ спомен. Събужда се в “Пирогов”. Била е бременна втори месец. Не се омъжва втори път. Така,

само на 32 години,

загива поетът

Владимир Башев, смятан за един от най-надеждните млади творци на мерената реч.

Той е роден на 28 юли 1935 г. в София в семейството на интелектуалци. Бащата е адвокат, широко ерудиран в областта на правото юрист, влага в сина си много от своя стремеж към сигурни познания, насочва го към самостоятелни занимания.

Майката е медицинска сестра, с твърд и последователен характер, възпитава сина си умно и деликатно. Човеколюбие, честност, упоритост - това са нейни черти, отрано въплътени у него. Ранното детство на Владимир преминава в Шумен, Враца и Лом, където адвокатства баща му. Основно и гимназиално образование получава в София.

Завършва българска филология в Софийския университет. Като поет дебютира във в. “Самоковска трибуна”. Журналистическия си стаж започва като редактор във вестниците “Работническо дело” и “Народна младеж”. Той е един от основателите и първият главен редактор на в. “Пулс”, после е назначен за зам. главен редактор в “Литературен фронт”.

Башев е доста продуктивен автор. За 10 години - от 1957-а до смъртта си през 1967 г. издава 7 стихосбирки: “Тревожни антени”, “Преодоляване на гравитацията”, “Желязно време”, “Нецелунатите момичета”, “Магазин за часовници”, “Възраст” и “Ателие”. (От ляво на дясно): Дамян Дамянов, Любомир Левчев, Владимир Башев и Марко Ганчев

Отделно написва стотици стихотворения, поемите “Кирил против догмата” и “Голямата наука”, радиооперата “Вашето присъствие”. Превежда младите тогава руски поети Евтушенко, Вознесенски и др. През 1978 на руски език излиза книга с негови избрани стихотворения - “Лирика”.

Творбите му са превеждани и на английски, арабски, турски, италиански, полски, румънски, унгарски и др.

Автор е на десетки текстове за песни, много публицистични и литературни статии и есета.

Може би най-популярната песен по текст на Башев е “Рисунка” в изпълнение на Марияна и Тодор Трайчеви.

Искам да те нарисувам

не със молив, не със четка,

с устни ще те нарисувам,

с благодарните си устни,

с десет пръстчета

възторг...

Ще започна от лицето,

ще опиша крехък профил,

ще наподобя косите

на ликуващ водопад,

ще се върна на челото,

във очите ти ще падна

и на устните ти тънки

дълго, дълго ще се спра...

Искам да те нарисувам...

По повод преждевременната смърт на поета композиторът Любомир Пипков казва: “Смъртта зазида един от прозорците, през който гледахме”. Наричат Башев звезда на своето поколение. Веднъж приживе попитах Любомир Левчев кой измисли името “априлски поети” и на кого е кръстено.

“Не зная точно кой - отговори Левчев, - но помня колко се зарадвах, когато го прочетох в увода на една антология на младежката поезия:

“Защо да ги наричаме “поколение на Башев и Левчев”? По-обединяващо е да се наричат “априлско”? Веднага се съгласих с радостта на спасен. Поименно беше поколението, докато ни критикуваха.

“Априлско” стана почетно и общо,

докато се превърне в омразно

По онова време в целия свят нашата генерация се превръщаше в някакво скандално поколение. В Англия - “сърдити млади хора”. В Америка - “бийт дженерейшън” (думата “бийт” значи и пердах). В Русия - шестидесятники”. Никога не съм виждал толкова различни стилове толкова много да си приличат...”

А специално за приятеля си Башев каза: “Неговият наркотик бяха книгите, неговата кръчма - библиотеката. Той четеше като пътешественик, като откривател и често разказваше прочетеното или видяното по-красиво от оригинала”.

През 1965 г. Владимир Башев се жени за Вера Ганчева. Запознават се в Двореца на пионерите. Той е по-голям от нея с 8 години и вече води кръжок по литература. Тя е преводач от скандинавските езици, а през годините ще бъде издател, университетски преподавател и автор на книги.

Вера е дъщеря на Лалю Ганчев, високопоставен деец на БЗНС и дългогодишен дипломат. Бил е посланик на България в Норвегия, Дания, Швеция и Исландия. Депутат в 9 парламента и член на Държавния съвет. Другата му дъщеря е Васа.

Вера учи в руската гимназия и е в един клас с Людмила,

дъщерята на Тодор Живков

След години ще каже, че Милка, както наричат Людмила, била най-скромната и най-незабележимата в момичешката компания.