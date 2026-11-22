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Всяко питане, което съдържа думите "идеал" и "щастие", е непостижима загадка за мен

Кеворк Кеворкян не се нуждае от обстойно представяне. Той е цяла епоха в журналистиката. Роден е в Сливен. Между 1965 и 1970 г. учи право в Софийския университет. Кариерата му в журналистиката започва през 1971 г., когато става редактор в отдел “Критика” на в. “Литературен фронт”.

Истинската му любов е Българската национална телевизия. В нея постъпва като коментатор през 1973 г. От 1976 до 1978 г. е автор и водещ на програма информационен дневник “Неделя”.

През 1979 г. става съавтор и водещ на програмата “Всяка неделя” - най-популярното и най-обичаното предаване в историята на БНТ. Чрез телевизионни мостове от различни краища на света Кеворкян разговаря с най-големите световни знаменитости.

С годините Кеворкян превръща “Всяка неделя” в трибуна на инакомислието и утвърждава нов стил в журналистиката.

- Име и презиме?

- Кеворк Таквор.

- Месторождение?

- Сливен.

- В какво семейство?

- Родителите ми са бежанци от турските издевателства, по-късно и тук са имали притеснения по политически причини. Това са най-храбрите хора, които познавам.

- Коя краска предпочитате?

- Засъхналата палитра на художника е далеч по-предизвикателна от всяка краска.

- Коя е любимата ви миризма?

- Нямам такава.

- Кой цвят ви се вижда най-хубав?

- По едно време събирах заглавия на песни - ето едно, което е подходящо за отговор на въпроса ви: какъв цвят е кожата на Господ?

- Кое животно ви е най-симпатично?

- Кучето. От него всеки може да се научи да обича.

- Коя краска на очи и коси предпочитате?

- Тази комбинация просто ти се случва - както един ден забелязваш леко размътеното петно в погледа на влюбена жена.

- Коя според вас е най-почтената добродетел?

- Търпението.

- Кой порок мразите най-силно?

- Натрапчивата милозливост към себе си.

- Кое е любимото ви занятие?

- Работата - трепеш се като хамалин без никакви гаранции, че се приближаваш до смисъла.

- Кое развлечение ви е най-приятно?

- То е ясно, че ще си отидем неначели се. А дали там има книги?

- Често ли ви се случва да се развличате?

- От началото на 70-те години досега съм прекарал над 13 хиляди вечери в някое заведение с колеги и приятели. Това е един гигантски разговор, който продължаваше и доскоро.

- Кой е идеалът ви за земното щастие?

- Всяко питане, което съдържа думите “идеал” и “щастие”, е непостижима загадка за мен.

- Коя съдба ви се вижда най за окайване?

- Няма такава.

- Може ли да ви попита човек на колко сте години?

- На 82. Но често си мисля, че съм доста по-стар.

- Кое кръстно име бихте си взели, ако избирахте сам?

- По време на възродителния процес неколцина турци искали да ги преименуват Кеворк.

- Кой е най-хубавият момент в живота ви?

- Нямам отговор - за да не ядосам Съдбата.

- Кой е най-тъжният?

- След първата загуба на близък този въпрос губи смисъла си.

- Коя е вашата главна надежда?

- Че един ден ще се освободим от “мъчението на надеждата”.

- Вярвате ли в приятелството?

- Безусловно.

- Много приятели ли имате?

- Неведнъж съм казвал, че съм колекционер на приятелства - и още ми вярват.

- Кой е най-хубавият момент през деня?

- Призори - когато си лягам.

- Кое историческо лице ви е най-симпатично - българско и чуждестранно?

- Ботев. А другото “лице” няма да мога дори насила да посоча. Ние сме парализирани от Истината - и по-добре да не знаем кой какво е направил - или не е направил - за нас. Кеворк Кеворкян с Дора Бонева и Любомир Левчев

- Коя личност от роман или театър?

- Хемингуей. Той остана по-интересен дори от безподобните си герои.

- В коя страна бихте предпочели да живеете?

- Това е решено много отдавна - бежанците и техните наследници дължат това на прютилата ги страна - поне това. Докрай.

- Кой е любимият ви писател - български и чуждестранен?

- Симеон Радев. Когато си тръгва от Вашингтон, където е посланик, Пол Клодел казва, че американската столица ще стане по-безлична. Липсва ни проникновеният му поглед, но ние дори не се сещаме за това.

Другият избор просто е невъзможен. Странното, а може би и въодушевяващото е, че и хубавите книги сякаш станаха рядкост - и нищо особено няма да загубим, докато ни няма...

- Кой е любимият ви живописец? Български и чуждестранен?

- Нашите художници прекалено много говорят - един от тях дори веднъж каза “Скромността краси глупака”. Но не затова го предпочитам. Казаков.

От чужденците - Търнър и Айвазовски - вторият от изящната сбирка на арменския католикос/патриарх в резиденцията му в Ечмиадзин.

- Кой компонист - български и чуждестранен?

- Не мога да отговоря на този въпрос, не съм в състояние да проникна до такава степен в музиката.

- Какво е мнението ви за българския театър?

- В началото на 80-те години бях с Народния театър във Виена, там бе представен и спектакълът “Опит за летене”. И докато снимах една от репетициите на трупата, чух как Гец каза сякаш на самия себе си: “Ех, какви думи са изричани тук, а ние с нашите потури!”. Това се случи на сцената на знаменития Бургтеатър. Георги Георгиев-Гец беше забележителен актьор, нямаше никакво основание да изрича тези думи, но ги каза. Комплексите не се изчегъртват лесно, понякога те се появяват най-неочаквано.

- А за българското кино?

- Ще започна с Людмил Стайков и Въло Радев...

- Ако бихте желали да имате девиза, коя бихте си взели?

- Девизът те заковава в някакъв хербарий - по-добре да не спираш да тълкуваш себе си.

- Кое е майсторското творение на природата?

- Морската вълна - и е достатъчно загадъчна сама по себе си. И затова изборът ми по-горе се падна на маринистите.

- От кое място ви е останал най-приятен спомен?

- Входа на хотел “Армения” в Ереван - татко раздава дъвки - толкова дефицитни по време на соца - на минаващите деца...

- Кое е любимото ви ястие?

- Печена сьомга - придружена от медальони от картофи и сирене ементал, за да не накърня нечия патриотична претенция. Все забравям да проверя дали бобът ни прави по-големи родолюбци.

- А напитка?

- Това е известно - “Чивас регал”, близо 40 години сътрапезниците ми се опитваха да се преборят с упорития шотландец. А аз си останах с близването.

- Меко или твърдо легло предпочитате?

- Предпочитам най-вече сънищата да са милостиви към един старец, който не престава да си търси белята.

- Кои качества у българина харесвате най-много?

- Той сякаш вече изобщо не се интересува дали някой го харесва и защо го харесва - може би това трябва да ни харесва?

- Кой чужд народ ви е най-симпатичен?

- Не разполагам с такова количество симпатии, та да похарча част от тях по някой чужд народ.

- Коя е най-голямата опасност пред човечеството?

- Това, че вече не различава какво е опасно за него.

- Как виждате бъдещето му?

- Някой едноок го води нанякъде.

- Напишете някоя ваша мисъл или цитат, смисъла на който одобрявате?

- Ако събера всичко на едно място, май ще се получи “Бъди до край, дори отвъд края!”.