Талантливата актриса продължава да тъжи за Стефан Данаилов, който за нея и колегите ѝ бил като втори баща

Радина Боршош изглежда като човек, с когото съдбата се е отнесла изключително любезно. Красива, талантлива, с успешна кариера в Народния театър, омъжена за мъж, когото нарича своя сродна душа, и щастлива майка на малкия Юлиан. Има почти всичко, за което е мечтала. Само че самата Радина невинаги е толкова мила със себе си, колкото е бил животът към нея. Актрисата Радина Боршош гостува в подкаста “Неперфектните с Мила” с водеща Мила Иванова. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

“Аз тази борба продължавам да я водя всеки ден, защото съм нездравословно самокритичен човек. Понякога нахлуват хиляди въпроси в главата ми, с които не мога да се справя. Никога нищо не е достатъчно добро”, признава актрисата.

В главата ѝ живее критик, пред когото и най-строгият

театрален режисьор би изглеждал снизходителен

Той не пропуска грешка, помни всяко колебание и винаги е готов с въпроса дали не е можела да се справи по-добре. При това не му е необходима никаква помощ отвън. Радина разказва, че колегите и режисьорите, с които е работила, никога не са я карали да се чувства недостатъчно добра.

“Моята вътрешна битка е много по-свирепа от някаква външна намеса, която би могла да се появи”, казва тя.

Този безпощаден стремеж към съвършенство я съпътства още от времето, когато актьорството е било мечта, а не професия. Още преди 12 години е категорична, че иска да стане актриса. Като момиче знае накъде върви, но не и как да се справя със съмненията по пътя. Оказва се, че те никога не са я напускали напълно. Днес обаче започва да приема нещо, което дълго ѝ е било трудно - че провалът също е опит, а не окончателна присъда над способностите ѝ. Радина Боршош като студентка със Стефан Данаилов

И ако досега сцената, успехите и грешките са заемали толкова голямо място в мислите ѝ, с появата на Юлиан пропорциите някак се променили. Детето, което преди 4 дни навърши годинка и се вълнува най-вече от новите вкусове и открития, се оказало чудесен учител по отношение на истински важните неща.

Но преди да стигне до него, разговорът се връща към един друг човек, който е оставил огромна следа в живота на Радина.

Мастъра, който превърнал

студентите си в семейство

Когато Радина говори за Стефан Данаилов, няма и следа от обичайните тържествени думи за големия актьор. Спомените ѝ са много по-живи - за пълните маси с храна, за кафетата в хола му, за отворения хладилник и за онова особено чувство, че някой голям и силен винаги е готов да те защити.

Тя е от последния му клас в НАТФИЗ и още при приемането им Мастъра показал, че за него преподаването няма да се изчерпва с репетиции и изпити.

“Имате ли къде да живеете, деца, или да

ви вземам у нас? Какво правим?”,

попитал новите си студенти. Със съпруга си Владимир Томашевич на екскурзия СНИМКА: ЛИЧЕН ПРОФИЛМ В ИНСТАГРАМ

С времето домът му се превърнал в техен втори дом. “Последните години ние ги прекарахме в неговия хол. Това си беше наш дом. Вече си отваряхме хладилника, правехме си кафета”, разказва Радина. Данаилов обичал да събира хора, да празнува и да ги храни. Поръчвал огромни маси с хапване по време на занятията, канел студентите за имения и рождения си ден, а те постепенно станали част от всекидневието му.

Но зад тази щедрост имало и нещо друго - огромна загриженост към всеки от тях. Ако някой се отнесел несправедливо към негов студент, Мастъра се изправял в негова защита с такава решителност, че на младите актьори им се струвало, че нищо лошо не може да им се случи. “Той беше баща на всички”, казва Радина.

Данаилов си отива, когато те са в четвърти курс. Не успява дори да им връчи дипломите. “Някак си останахме като сираци в академията”, спомня си актрисата. И до днес ѝ липсват онези разговори, в които можела да му разкаже какво ѝ се е случило, да сподели тревогите си, да се разплаче или да потърси съвет.

Любовта, която няма

нужда от публика

В професията Радина може да се съмнява във всичко, но когато става дума за Владимир Томашевич, съмненията явно са били напълно излишни. Още при първата им среща тя усетила, че именно с този човек ще създаде семейство. “Знаех, че той ще е моят мъж, знаех, че с него ще създадем семейство. Просто го усетих”, казва актрисата. Радина Боршош (вляво) и Мария Стефанова в сцена от представлението “Оскар и розовата дама”. СНИМКА: ТЕАТЪР 199

Осем години по-късно, три от които като съпрузи, двамата продължават да пазят любовта си далеч от излишно любопитство. Владимир често публикува красиви фотографии на Радина, но тя с усмивка признава, че истинската им любов не е много във фейсбук. И явно никак не страда от това.

Може би най-красивият момент в разказа ѝ за брака им е начинът, по който описва техния личен свят. “Той е като оазис, като остров, до който само ти имаш лодка. И ако се прибираш целият накалян, изцапан, там можеш да си вземеш един хубав топъл душ, да си отмориш и да се чувстваш щастлив.”

Един малък учител

на име Юлиан

А после в живота на Радина и Владимир се появява Юлиан и добавя към семейното им щастие съвсем ново измерение. И ново разпределение на важните събития - защото първото зъбче и одобрението на пюрето от пащърнак вече са достатъчен повод за истинско тържество.

Радина разказва за майчинството с такова въодушевление, че дори безсънните нощи и умората звучат като подробности, които не заслужават особено внимание. “Това е най-безусловната любов в света”, казва тя. Преди появата на сина си се чудела как е възможно човек да обикне толкова силно едно същество още в първата секунда, в която го види. А после се убедила, че е точно така. Любовта просто те залива и изведнъж разбираш, че в теб има сили, за чието съществуване дори не си подозирал. Радина в ролята на Ирина, а Калин Врачански като Борис Морев в спектакъла “Тютюн” на драматичния театър “Стоян Бъчваров” във Варна

Но най-любопитното е друго. Докато очаквала Юлиан, Радина се притеснявала дали ще бъде добра майка. Представяла си всевъзможни ситуации, задавала си хиляди въпроси и се съмнявала дали ще успее да се справи. Познат сценарий за човек, който трудно допуска собствените си грешки. Когато детето се родило обаче, станало нещо неочаквано.

“Сякаш ги махна с някаква магическа четка. Въобще не мисля дали ще бъда добра майка, дали се справям.” И добавя: “Именно това, че сме неперфектни, ни прави перфектни за нашето конкретно дете. Защото всяка майка си е перфектна за своето детенце”.

Актрисата вярва, че някои срещи и събития в живота имат своя предначертана посока, но и че човек трябва да умее да разпознава щастието, когато то се появи. Защото нищо не му е обещано завинаги.

“Мисля, че е много важно всеки ден да благодарим за това, което имаме. Защото то не е даденост”, казва тя.

Може би именно майчинството ѝ помага по-често да прави това - да забелязва хубавото, преди да е започнала да търси недостатъците. Не че вътрешният ѝ критик е изчезнал. Радина едва ли ще престане да бъде взискателна към работата си. Но днес поне знае, че има много по-важни неща от поредната грешка или от ролята, която е можела да изиграе по-добре. Радина и Йордан Ръсин си партнират на сцената на РЦСИ “Топлоцентрала” в спектакъла “Кислород”

А какво би казала на себе си

на 20 години

- на онова младо момиче, което толкова силно е искало да стане актриса, но невинаги е вярвало достатъчно в собствените си възможности.

“Бих ѝ казала: “Смело напред!”. И да знае, че всичко се нарежда. Че никой не иска от нея да е перфектна, никой не иска от нея да е най-добрата”.

Днес тези думи звучат по особен начин. Защото Радина сякаш ги казва не само на момичето, което е била, но и на жената, която продължава да бъде - все така чувствителна, взискателна, понякога прекалено строга към себе си, но вече малко по-спокойна с мисълта, че не е длъжна да се справя безупречно с всичко.

Има хубава ирония в това, че актриса, която толкова години е учила как да бъде убедителна в най-различни роли, открива най-голямата си увереност в майчинството. При това без репетиции, без режисьорски указания и без никаква възможност да върне сцената отначало.

Малкият Юлиан едва ли подозира колко много е променил майка си. Засега неговите интереси са доста по-практични. Но може би точно това е най-хубавото - че понякога най-важните уроци идват от хора, които още не умеят да говорят.

В пълния епизод на “Неперфектните с Мила” Радина Боршош разказва още за необикновената близост със Стефан Данаилов, за любовта с Владимир, за страховете, които е успяла да преодолее, и за онези, с които продължава да живее. Има много смях, красиви спомени и откровения, които си струва да бъдат чути от самата нея.