Кристиан Диор не правел и крачка без съветите на личната си гадателка,

Коко Шанел организирала ревютата си на 5.05., била заобиколена

от фигури на лъвове

От амулети за късмет, пророчески символи и ритуали с игли за шиене до забранени цветове – светът на модата е благодатна почва за суеверия. През последното десетилетие Александър Самсон – историк на модата и куратор в двореца “Галиера” в Париж – ги документира, като е събрал най-интересните в новата си книга “Модата и нейните суеверия”. Тя напомня, че тази изключително мощна индустрия, движена от страстни личности, е далеч по-малко рационална, отколкото може да изглежда.

Отвъд колекциите, датите на ревютата и търговските императиви модата си остава въпрос на емоция, майсторство и интуиция – а неизбежно и на вяра.

“Когато човек създава дреха за някой друг, в това се влага елемент на любов - отбелязва авторът. - Налице е и искрена форма на уязвимост. Техниката, използвана за изработването на една дреха, в никакъв случай не е точна наука. Дори един-единствен детайл, изпълнен с бродерия, може да промени изцяло визията на тоалета. Даден модел може никога да не види бял свят или пък да не постигне успех. Модата е свързана с духа на времето, който по дефиниция е неуправляем. Суеверията въплъщават тази несигурност”, обобщава Самсон. Александър Самсон е историк на модата и куратор в двореца “Галиера” в Париж. СНИМКА: ЛИЧЕН ПРОФИЛ В ИНСТАГРАМ

В света на шивачеството

иглата е един от предметите,

най-силно обгърнати

от поверия

В зависимост от културата тя присъства в най-различни ритуали. “В Япония съществува шинтоистки обред, за който научих от една японка, работеща в модна къща “Ком де Гарсон”. Той се състои в това, че ръждясали или счупени игли се забиват в парче тофу, за да могат да отпочинат - обяснява Самсон. - Това е начин да се привлече късмет за предстоящата година. Обичаят кореспондира с един друг ритуал – френски, датиращ от началото на XX век, при който младите шивачки увивали счупените на две или три части игли в малки късчета хартия и ги оставяли в улея на улицата пред ателието си. Двете практики си приличат, макар да произлизат от противоположните краища на земното кълбо.” Кристиан Диор често се допитвал до ясновидка. СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Оказва се, че две от най-значимите фигури в модата на XX век – Габриел (Коко) Шанел и Кристиан Диор – са били силно суеверни.

Връзката на Диор

със суеверието датира

още от детството му

в Гранвил, където според преданията една гадателка предрекла, че жените ще имат съдбоносно значение за бъдещето му и всъщност ще бъдат ключът към неговия успех. Това предсказание оставило толкова дълбока следа у моделиера, че той продължил да се допитва до ясновидка – мадам Делае – преди всяко важно решение в личния си живот и кариерата си. Коко Шанел винаги правела ревютата си на 5 май. Другото число фетиш било 19 – рождената дата. СНИМКА: GETTY

Едва ли е изненадващо тогава, че е обръщал внимание на знаци – един от най-значимите сред тях е звездата. Разказва се, че на 18 април 1946 г. на улица “Фобур Сент Оноре” модният ас се натъкнал на метална звезда точно преди да тръгне за среща с индустриалеца Марсел Бусак, който обмислял възможността да финансира модната му къща. Диор изтълкувал този предмет като добър знак и го възприел като един от своите символи.

Друга емблема на модната къща е стръкче момина сълза. “Говори се дори, че шивачките в ателиетата по негова заръка са пъхвали стръкче в подгъвите на булчинските рокли за късмет – макар че никога не съм успял категорично да потвърдя съществуването на тази практика”, отбелязва Самсон. Известният модист слагал стръкче момина сълза и в ревера на сакото си. Винаги държал близо до себе си четирилистна детелина, парче дърво и две сърца.

Що се отнася до Габриел Шанел, нейните вярвания са имали друг характер: те са се проявявали чрез числа (числото 5), животни (лъва), небесни тела и различни предмети, които са я съпътствали през целия ѝ живот и впоследствие са се превърнали в символичното наследство на нейната модна къща. Навсякъде в апартамента на Коко Шанел имало фигури на лъвове, както и житни класове.

Навсякъде в апартамента ѝ на ул. “Карбон” 31 имало фигури на лъвове, както и житни класове. Лъвът е препратка към нейния зодиакален знак – номер 5 в зодиакалната подредба, докато

житото напомня за летните

жътви, които съвпадат

с рождения ѝ ден,

и привлича късмета.

Коко Шанел винаги правела ревютата си на 5 май. Легендарният ѝ първи парфюм е “Шанел № 5”. Другото ѝ число фетиш било 19 – рождената ѝ дата. Любимата петица я съпътствала дори след смъртта ѝ. “Гробът, в който тя е положена, е украсен с обикновен надгробен камък, на който са изсечени пет лъвски глави – нейното щастливо животно и нейното щастливо число”, разкрива авторът на книгата.

В шивашките ателиета неомъжени шивачки често тайно вмъквали свой косъм в подгъва на сватбена рокля с надеждата това да им помогне да се омъжат. Други обичаи са свързани с карфиците: разсипана кутийка, изпусната карфица или определен начин на тяхното вдигане – всичко това можело да се тълкува като поличба, засягаща любовта, работата или смъртта.

Преди модно ревю някои и досега поръсват подиума за благословия или поставят четири купчинки сол в четирите ъгъла на помещението.

Лошата слава на числото 13 е известна от векове насам. “Според една от историите числото 13 е премахнато от улица “Рю дю Фобур Сент Оноре” поради суеверие – по искане на модна къща “Феликс”, или според друга версия - по настояване на Йожени дьо Монтихо, съпругата на Наполеон III”, разказва Александър Самсон. Марк Боан, който работил 30 години за модната къща “Диор”, е избягвал числото 69 във всичките си ревюта между 1966 и 1989 г. СНИМКА: GETTY

Някои дизайнери обаче превръщат своите “щастливи” числа в запазена марка: “Освен Коко Шанел с прочутото ѝ число 5 свои любими числа имат Кристиан Лакроа – 3, Пако Рабан – 7, и Соня Рикел – 6.

В “Диор” Марк Боан (работил 30 години за модната къща) е

избягвал числото 69

във всичките си ревюта

между 1966 и 1989 г.

Говори се, че Шанел е постъпвала по същия начин, без да дава каквото и да е обяснение.”

Трудно е да се каже къде започва вярата и къде свършва играта. В света на модата се спазват множество ритуали, макар често да

не е ясно дали онези, които

ги изпълняват, наистина вярват в тях

“Подобни ритуали са едновременно игриви и обединяващи – те сближават хората, често в условия на силно напрежение, каквито са модните ревюта. Макар че днес вярата в тези практики може би е отслабнала, някои дизайнери – като американеца Айзък Мизрахи – все още биха могли да отменят среща просто защото астрологът им ги е посъветвал така.” Нещо повече, някои големи марки дори заделят бюджет за шаман, чиято роля е да гарантира, че няма да завали в деня на ревюто. Американският дизайнер Айзък Мизрахи би отменил реща просто защото астрологът му го е посъветвал така. СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

През 2018 г. например, по време на круизното ревю на “Луи Вюитон” в Сен Пол дьо Ванс, се твърди, че е бил повикан бразилски шаман на име Осмар Сантос Скритори, за да държи дъжда далеч. Небето останало ясно през цялото времетраене на ревюто, а веднага след края му се изсипал порой. Месеци на подготовка, прецизно планирана продукция с огромни ресурси – и накрая човек, натоварен със задачата да преговаря с небесата!

Съдбовна символика има и в цветовете.

Във Франция зеленото

отдавна се смята за цвят,

носещ нещастие

в сферите на развлеченията и модата. Причината? През Средновековието зелената боя е била опасна и токсична. Дори и днес някои шивачки в ателиетата отказват да докоснат каквото и да е в зелен цвят. За разлика от тях Кристиан Диор го е възприемал като талисман.

“Отношението ни към цветовете е и въпрос на култура: в Италия например проблематичният цвят е лилавият, тъй като се свързва с траур”, обяснява Самсон.

Самият експерт признава, че също не е имунизиран срещу това увлечение по поличбите: “Две случки ме накараха да свързвам зеленото с лош късмет. За една изложба в Минеаполис исках да включа рокля на Мадам Гре, която по това време преминаваше през реставрация. Тя беше в наситен зелен цвят и в много лошо състояние. Реставраторът работеше неуморно по нея, но шевовете постоянно се разпадаха. Избрахме друга рокля за замяна – такава, която отвън изглеждаше в перфектно състояние. Но когато я обърнахме, установихме, че докато червените и черните части бяха непокътнати, всеки един зелен шев се беше разпаднал”. Е, как след това да не станеш суеверен!