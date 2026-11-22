В творческата фамилия вече излага и четиригодишният му правнук, но последната дума за картините още има дядо Сава

На 101 години Сава Цоновски още отбелязва с червено в тефтера си дните, в които не е рисувал. За него това е “пропилян ден”, разказва внучката му Петра, а такива дни са малко. Най-възрастният действащ художник у нас продължава да работи почти всеки ден и на 19 ноември откри ежегодната си изложба в столична галерия. Някои смятат, че с творческото си дълголетие заслужава да кандидатства в Книгата на рекордите “Гинес”. Самият той на изложбата за стотния си рожден ден отбелязва, че още се учи да рисува.

Дядо Сава, както го наричат всички, е роден през 1925 г. във врачанското село Ботево, чиито пейзажи често пресъздава в картините си. Когато разказва за селото обаче, най-напред може да научите какъв футболист е бил на младини – най-добрият там, по собствените му спомени. През 1955 г. завършва Националната художествена академия при проф. Илия Петров. Именно по негова препоръка постъпва в Студио “Военни художници”, където работи 32 години. След пенсионирането си се отдава на работата с акварела.

По неговите стъпки тръгват синът му Саво Вълчев и внучката му Петра Цоновска. За Саво ярък спомен ще остане първото ателие на баща му - таванска квартира близо до Руски паметник в София. От нея помни единствената крушка, баща си, който рисувал в единия край на стаята, и свободата сам да бръкне в боите му. “От най-хубавите хартии ми даваше”, разказва той пред “24 часа”. По онова време и хартията, и платната се намирали трудно. А сега, когато самият Саво е дядо, се улавя, че невинаги е толкова щедър с материалите към внука си и не обича някой да му размества работното място. Художникът и внучките му позират пред негови картини. Втората от ляво на дясно е Петра Цоновска, която върви по стъпките му. Снимка: Личен архив

Петра помни дядо си най-вече в двора на село, където като дете го гледала да

прави по три-четири картини сутрин и още толкова следобед

Когато баща ѝ или чичо ѝ идвали от София, той им показвал какво е нарисувал, а тя чакала да стане от стола, за да седне на неговото място. На внучката си невинаги отстъпвал боите така охотно. Днес, когато самата тя има деца, го разбира по-добре. От онези лета е запомнила постоянството му – на следващата сутрин пак го намирала в двора с четка в ръка.

Саво, който тази година навърши 70, учи в Техникума по керамика и стъкло, а после избира художествено-пространственото оформление в Академията. Започва с палатите на Пловдивския панаир във време, когато дори буквите на надписите се изписват на ръка. По-късно с колегите си работи по десетки музейни експозиции, сред които тези на Националния исторически музей в “Бояна” и Националния военноисторическия музей в София. За преустройството на някогашната резиденция в “Бояна” в музей екипът получава отличие от белгийската кралица Фабиола. Също толкова скъпа му е една по-ранна награда от Съюза на художниците, защото тогава колегите, на които се възхищавал, избрали него – младеж, завършил едва преди две години.

Петра също тръгва към Художествената академия, но изборът на специалност предизвиква малък семеен спор. Дядо ѝ я вижда в живописта, а тя иска да учи стенопис, за да опита техники, които още не познава. Завършва през 2015 г., а през 2023 г. подрежда първата си самостоятелна изложба в Дупница.

“За изкуството не се говори, то се прави”, обича да казва дядо Сава. Някои от изразите, които повтарял у дома, запомнил от своите преподаватели, а днес внучката му Петра ги знае наизуст. Сред тях е и колоритният

“Магаре може да го вържеш, ще го научиш да рисува, но художник не можеш да го направиш”

А към сина и внучката си дядо Сава най-често се обръщал с думите: “Вие трябва да рисувате”. Понякога дори им се ядосвал, когато други занимания измествали рисуването, защото според него една дарба “може да изтече”. И все пак най-ценното е именно постоянството на личния пример. Цялото семейство на Сава Цоновски Снимка: Личен архив

През октомври тримата откриват обща изложба в Народното събрание. Всеки участва с по девет картини. Още при подбора Петра и чичо ѝ Саво занесли акварелите си при доайена на семейството, който и към двамата е еднакво взискателен. “О, тази е много разхвърляна”, може да каже дядо Сава за някоя картина, в друга да не хареса небето, а със сина си да поспори за композицията. Петра невинаги е съгласна с него, но тъкмо тя най-много държи тримата да излагат заедно и мечтае за общо ателие. Сред акварелите им намери място и рисунка на четиригодишния Сава, кръстен на прадядо си, от когото го делят 97 години. Дядо Сава на 101-ия си рожден ден с правнуците си Снимка: Личен архив

Дядо Сава рисува пейзажите си “на един дъх” и понякога му стигат десетина минути за цяла картина. Синът му също оставя цветовете да се разливат свободно, когато рисува старите къщи и конете в Чекотин, но в баталните сцени държи на точния рисунък. В поредицата “Великите битки на България” Саво иска зрителят да усети устрема на конниците и същевременно да различи по дрехите и оръжията кой от коя армия е. Една от картините е

посветил на собствения си прадядо – гвардеец,

загинал през Първата световна война. Пейзаж на Сава Цоновски, който е показан в най-новата му изложба Снимка: Личен архив

Петра пък обича онова, което става с цветовете, след като остави четката, и пред “24 часа” издава една малка семейна тайна. Дядо ѝ намерил твърди, мъхести мокети, върху които оставял мокрите листове да съхнат. Веднъж тя нарисувала птички и когато акварелът изсъхнал, по крилата им се появили набраздявания точно там, където трябва. Чичо ѝ толкова харесал картината, че я взел и попитал как е постигнала ефекта. “От мокета”, обяснила му Петра. Картината и до днес е при него.

За дядо Сава обаче не всичко може да се изрази с четка. От роклите на покойната си съпруга сам шие шалчета, за да усеща още прегръдката ѝ. Саво помни колко е помагала майка му и как е умеела да успокоява баща му, защото, както сам признава, с художници невинаги е лесно. Месеци наред дядо Сава шил и сако от платовете на роклите ѝ. Много го измъчили ръкавите, разказва синът му.

И днес баща му следи политиката, любопитен е дори към изкуствения интелект, а неотдавна на рождения ден на един от синовете си посвирил на хармоника. Свири също на мандолина и цигулка, но Саво още се удивлява, че на 101 години му стига въздухът за хармониката.

Какво се е случило през деня, дядо Сава записва в дневника си. По сметките на сина му всекидневието вече е запълнило две-три хиляди страници с калиграфски почерк. “И няма правописни грешки”, добавя Саво.