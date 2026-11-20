Мелания Тръмп разкрива подробности за брака си с Доналд Тръмп, майчинството и живота си в нова документална поредица.

Тя разказва за живота си преди и след като стана първа дама на САЩ, съобщава Асошиейтед прес. Мелания говори за брака си с президента Доналд Тръмп, отношенията със сина им Барън и лечебната сила на един ден в спа центъра.

„Мелания: сериалът" е продължение в две части на документалния филм, излязъл през януари, който проследява живота ѝ през двете седмици преди Доналд Тръмп да се завърне в Белия дом през 2025 г.

Първата дама е известна със своята затвореност и нежелание да разкрива подробности от личния си живот, отбелязва Асошиейтед прес. В новата поредица, която ще бъде излъчена по Prime Video, голяма част от екранното време е посветено на отговорите й на въпроси на режисьора Брет Ратнър.

Мелания говори подробно за Барън Тръмп - единственото й дете от Тръмп, както и за отношенията си със самия президент, който също отговаря на въпроси за съпругата си. Бащата на първата дама - Виктор Кнавс, който рядко се появява публично, също участва за кратко и обяснява защо тя е добра дъщеря, отбелязва Асошиейтед прес. Тя е много силна. Не е лесно да бъде доведена до масата за преговори за мир", казва държавният глава в поредицата, съобщава БТА.

Мелания, която е на 56 години, е изпълнителен продуцент на проекта. Определя го като „уникална история" за скромното начало на живота й в малко градче в Словения, кариерата ѝ на моден модел и брака ѝ с амбициозен нюйоркски бизнесмен, който впоследствие е избран за президент и я превръща в първа дама на САЩ.

„Хората се интересуват и мисля, че им е любопитно да видят какво се случва зад кулисите, какво трябва да правиш и какво означава да станеш първа дама", каза тя в четвъртък вечерта по време на бляскаво събитие в центъра „Линкълн". Няколкостотин гости имаха възможност да гледат поредицата предварително.

Президентът не присъства, тъй като все още не беше пристигнал от няколкодневното си посещение в Азия. На събитието беше бащата на Мелания, както и настоящи и бивши представители на администрацията на Тръмп, сред които бившият главен прокурор Пам Бонди и Келиан Конуей, старши съветник на Тръмп по време на първия му мандат.

Обикновено на публични места първата запазва непроницаемо изражение, пише Асошиейтед прес. В поредицата тя показва чувство за хумор и се шегува, включително с начина, по който съпругът ѝ танцува.

Мелания разказва за първата си среща с Доналд през 1998 г. в Ню Йорк и за сватбата им през 2005 г. във Флорида. Тя и режисьорът Ратнър обаче избягват споменаването на по-мрачни моменти в отношенията на двойката, каквито са извънбрачните връзки, които президентът отрича, или информацията, че Мелания е предоговорила предбрачното им споразумение след избирането му за държавен глава.

Един от най-важните й съвети за успешен брак е да не се опитваш да променяш партньора си. „Трябва да му позволиш да бъде такъв, какъвто е", казва тя. „Аз му позволявам да бъде такъв, какъвто е, а той ме подкрепя и ми позволява да бъда такава, каквато съм", добавя Мелания, цитирана от Асошиейтед прес.

Филмът се опитва да опровергае спекулациите за състоянието на брака им, като показва семейство Тръмп заедно - усмихнати, смеещи се, държащи се за ръце, а в един момент Мелания го целува по бузата, преди двамата да поемат в различни посоки след пътуване до Лос Анджелис.

Тя казва още, че се чувства „много комфортно" под светлините на прожекторите в ролята си на първа дама, тъй като е била в центъра на вниманието, дълго преди Доналд Тръмп да навлезе в голямата политика. „Когато имам нужда от уединение, си осигурявам лично пространство", отбелязва Мелания.

Попитана какво би искала хората да извлекат от гледането на поредицата, тя отговаря, че се надява да получат по-добра представа за това коя е всъщност. „Всеки ще има различно мнение и това е напълно нормално", казва Мелания Тръмп. „Това съм аз. Това е моят живот", допълва първата дама.