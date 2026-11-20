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Светлинни драперии и арки, атракции и много настроение. Така изглеждаше тази вечер центърът на Пловдив, където кметът Костадин Димитров даде началото на Коледните празници с откриването на празничното градче.

Стотици дойдоха, за да преживеят магията. Атракциите тази година са много. Новост за града е специално изработената в Италия двуетажна коледна въртележка. Тя е единствена по рода си в Пловдив, а в Европа има още само три такива, посочиха от общината. Децата нетърпеливо налитаха към нея, а родителите им едва ги удържаха. Коледният базар в Пловдив е примамлив не само със стоките си, но и с красотата и настроението, което създава.

Сред останалите забавления са специална пързалка за спускане с шейни без сняг и въртяща се коледна елха.

Базарът предлага разнообразие от традиционни български коледни ястия, европейски специалитети и кулинарни предложения от различни части на света. Той ще функционира до началото на януари. Посетителите ще могат да опитат греяно вино, горещ шоколад и други празнични напитки, както и да разгледат коледните къщички с храни, напитки и тематични изделия. Тази Коледа в Пловдив ще е магия, увери кметът Костадин Димитров.

Тепърва предстои запалването на светлините на елхата, която ще бъде монтирана пред общината.

Програмата включва концерти, театрални и танцови спектакли, балетни и хорови изпълнения, детски занимания и творчески работилници. Предвидени са и срещи с Дядо Коледа, както и различни инициативи за най-малките.

Кметът пожела на присъстващите здраве, топлина в домовете и незабравими празнични дни.

Празничната програма продължава до 3 януари 2027 г., като коледното градче ще посреща посетители всеки ден от 10:00 до 22:00 часа. Входът за събитията е свободен.

Тази Коледа в Пловдив ще е приказна, увери кметът.