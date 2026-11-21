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Историческият музикален театър „ Ан дер Вийн " в австрийската столица ще бъде домакин на церемонията по обявяване на победителите в престижните Световни оперни награди, наричани и „ Оскарите на оперния свят ". Това съобщават от Софийската опера.

Тази година сред финалистите в категорията „ Оперни фестивали " е Софийският Вагнеров фестивал, организиран от Софийската опера.

Според директора й акад. Пламен Карталов номинацията е най-голямото международно признание за големите постижения на музикалното събитие и бъдещето на Вагнеровата традиция в България.

„Особено важно е доверието, че постановките се създават привилегировано с български гласове и привличат с огромен интерес млада публика от страната и чужбина", заяви акад. Карталов.

Софийският Вагнеров фестивал е създаден през 2013 г. Досега в него са представени 9 оперни заглавия на композитора: „Рейнско злато", „Валкюра", "Зигфрид", „Залезът на боговете", „Тристан и Изолда", „Парсифал", „Летящият холандец", „Лоенгрин" и „Танхойзер".

През 2027 г. предстои поставянето на софийска сцена на 10-то произведение на Рихард Вагнер – „Нюрнбергските майстори – певци", в съкратената версията, подготвена от Джакомо Пучини за откриването сезона на Teatro alla Scala в Милано през 1889 г.

Така ще бъде дадено началото на поредното издание на Вагнеровия фестивал, който ще се проведе от 28 май до 3 юли.

През годините това музикално събитие утвърди София като дестинация за почитателите на Рихард Вагнер от цял свят, които пристигат в България специално за постановките на Софийската опера, не само заради музикалното изпълнение, но и провокирани от използвания специфичен визуален език на спектаклите.

Церемонията по връчването на Световните оперни награди във Виена започва в 20 часа / българско време /.