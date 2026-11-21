Почина режисьорът Николай Ламбрев-Михайловски, съобщиха от Театър "Българска армия", където той работи дълги години. Сред постановките му е култовата "Секс, наркотици и рокендрол" от Ерик Богосян. Спектакълът е поставен през 1993 г. и до днес е в репертоара на театъра, като е сред най-дълго играните у нас.

"Един от талантливите, неспокойни и новаторски мислещи режисьори в съвременния български театър", пишат от трупата за него. "Повече от 20 години Ники Ламбрев беше част от творческото семейство на Театър "Българска армия". Две десетилетия, в които сцената ни беше негов дом, а срещите му с актьорите, текстовете и публиката се превръщаха в многобройни театрални събития", сбогуват се от Военния театър.

Сред постановките, реализирани от Ламбрев на сцената му, са още "Хамлет", "Ромео и Жулиета", "Котка върху горещ ламаринен покрив", "Женитба", "Двубой", "Величието и падението на Стефан Стамболов", "Луна за несретници" и "Бандитска опера".

Николай Ламбрев-Михайловски завършва театрална режисура в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", където по-късно преподава актьорско майсторство. Професионалната му биография обхваща над 130 драматични, оперни и музикални спектакъла.

Работи и в Народния театър "Иван Вазов", Малък градски театър "Зад канала", Сатиричния театър, както и в драматичните театри в Пловдив, Добрич и Стара Загора. На оперната и концертната сцена поставя "Риголето" от Верди, "Вълшебната флейта" от Моцарт, "Вграденият ангел" от Шчедрин и "Жана д'Арк на кладата" по Клодел и Онегер съвместно с Българската държавна филхармония и оперите в Пловдив и Стара Загора.

Сценарист и режисьор на сериала на БНТ "Църква за вълци", режисира и документалните филми "Между горната и долната земя" и "Щом нищо не е ново". Има роли в българските игрални филми "Момчето си отива", "Петрол" и "Мъжки истории".

Прави радиоспектакли на БНР. Издал е книгите "Пясък" и "Сенки на ангели". Носител е на награди на Съюза на артистите в България за режисура, наградата на град Пловдив за театрално творчество, отличия от Националните прегледи на българската драма и театър и първа награда на Министерството на отбраната за спектакъла "Законодателят".